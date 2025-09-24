Correria e medo: tiroteio no Morro do Feijão, em São Gonçalo, assusta motoristas

A manhã desta quarta-feira (24) começou agitada para quem passou próximo à comunidade do Feijão, no Paraíso, em São Gonçalo, e precisou abandonar o carro e buscar abrigo em comércios da região para escapar dos tiros que assustaram moradores e deixaram o local muito longe de parecer um paraíso.

O confronto teve início por volta das 7h, entre policiais militares e criminosos que atuam na área. Equipes do 7º BPM (São Gonçalo) realizam uma operação no local com o apoio de um veículo blindado da corporação.

Leia também:

Homem é preso em flagrante por furto de cabos de internet em Niterói; Vídeo



Motociclista perde o controle e atropela pedestre em Alcântara

“Eu abandonei meu carro, com a chave e tudo, e corri para tentar me esconder. Todo mundo queria entrar na mesma portinha. Uma mulher passou correndo com um bebezinho no colo. Meu coração está acelerado até agora, horrível”, contou um motorista que presenciou a ação.

Apesar do susto, não há registros de feridos. A operação segue em andamento.