Homem é preso em flagrante por furto de cabos de internet em Niterói; Vídeo

Os agentes apreenderam com o criminoso uma mochila contendo um arco de serra - Foto: Divulgação

A Polícia Militar foi acionada via telefone 190 para atender a uma ocorrência onde um indivíduo estaria furtando cabos de internet no fim da noite desta segunda-feira (22) no bairro Engenhoca, em Niterói.

Ao chegarem no local, a equipe encontrouduas pessoas contendo o suspeito. Segundo relatos, dois homens se encontravam sobre o muro cortando fios de internet. Com a aproximação da população, um deles fugiu levando parte do material furtado, enquanto o segundo foi capturado no local.

Durante a busca pessoal, os agentes apreenderam com o criminoso uma mochila contendo um arco de serra. Parte da fiação permaneceu pendurada no poste.

Diante dos fatos, os policiais conduziram o acusado, juntamente com o material apreendido à 76ª DP (Centro). Ele foi autuado pelo crime de furto, permanecendo preso à disposição da Justiça.





