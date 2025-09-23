Homem é preso em flagrante por furto de cabos de internet em Niterói; Vídeo
Ele foi autuado pelo crime de furto, permanecendo preso à disposição da Justiça
A Polícia Militar foi acionada via telefone 190 para atender a uma ocorrência onde um indivíduo estaria furtando cabos de internet no fim da noite desta segunda-feira (22) no bairro Engenhoca, em Niterói.
Ao chegarem no local, a equipe encontrouduas pessoas contendo o suspeito. Segundo relatos, dois homens se encontravam sobre o muro cortando fios de internet. Com a aproximação da população, um deles fugiu levando parte do material furtado, enquanto o segundo foi capturado no local.
Leia também:
Foragido da justiça de Minas Gerais é preso por tráfico de drogas em Niterói; Vídeo
Polícia Civil prende mulher que aplicou golpe do “Boa Noite, Cinderela” em turistas
Durante a busca pessoal, os agentes apreenderam com o criminoso uma mochila contendo um arco de serra. Parte da fiação permaneceu pendurada no poste.
Diante dos fatos, os policiais conduziram o acusado, juntamente com o material apreendido à 76ª DP (Centro). Ele foi autuado pelo crime de furto, permanecendo preso à disposição da Justiça.