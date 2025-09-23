Dupla é flagrada tentando aplicar golpes em caixas eletrônicos em São Gonçalo

Eles foram levados para a 72ª Delegacia de Polícia, em São Gonçalo, onde câmeras de segurança da agência confirmaram a atuação nos golpes - Foto: Divulgação

Dois homens de 33 anos foram presos em flagrante nesta segunda-feira (22), acusados de fraudar caixas eletrônicos em São Gonçalo. A ação foi realizada por agentes do programa Segurança Presente, que foram acionados após movimentações suspeitas nos bairros de Alcântara e Centro.

A dupla, que mora em São João de Meriti, foi surpreendida dentro de uma agência bancária no Centro de São Gonçalo. Com eles, os policiais recolheram seis cartões bancários em nome de terceiros, R$ 698 em espécie, dois celulares e a chave de um carro. O veículo foi encontrado estacionado nas redondezas e não tinha registro de irregularidades.

Segundo os agentes, um dos detidos já tinha uma longa ficha policial, incluindo anotações por estelionato, extorsão e furto. O outro não possuía antecedentes.

Eles foram levados para a 72ª Delegacia de Polícia, em São Gonçalo, onde câmeras de segurança da agência confirmaram a atuação nos golpes. Mesmo negando a participação, os dois acabaram autuados por furto mediante fraude.