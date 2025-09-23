Polícia Civil prende mulher que aplicou golpe do “Boa Noite, Cinderela” em turistas

Policiais civis da 12ª DP (Copacabana) prenderam uma mulher, na manhã desta terça-feira (23/09), que fez diversas vítimas aplicando o golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela”, em ação conjunta com a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat). Os agentes cumpriram contra ela dois mandados de prisão por crimes praticados contra turistas estrangeiros. Ela foi localizada em Duque de Caxias, Baixada Fluminense.

De acordo com as investigações, somente em 2024, ela foi identificada em seis inquéritos que apuram crimes desta modalidade. Entre as vítimas estão turistas da Alemanha, Suíça e Noruega, além de viajantes de São Paulo e Minas Gerais. Segundo apurado, o crime é cometido sempre da mesma maneira, após sedar as vítimas, a criminosa levava pertences, como notebooks e televisões, além de objetos pessoais, como dinheiro, relógios, celulares e perfumes. Os cartões bancários roubados também eram usados em transações, gerando grandes prejuízos.

Os agentes apuraram ainda que a criminosa agia com comparsas. Em grande parte dos casos, ela contou com a participação de um homem, preso em flagrante em dezembro do ano passado enquanto tentava aplicar o mesmo golpe. Na ocasião, a vítima conseguiu acordar e acionar policiais militares. O criminoso, em junho deste ano, recebeu o benefício de responder o processo em liberdade.

A prisão da mulher, nesta terça-feira, além de tirar das ruas uma criminosa reincidente, irá ajudar no aprofundamento das investigações, que seguem em andamento.