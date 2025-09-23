Polícia prende hacker que causou prejuízo de R$ 1 milhão

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática - Foto: Divulgação - PCERJ

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática - Foto: Divulgação - PCERJ

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) capturaram, nesta terça-feira (23/09), o homem que realizou um ataque cibernético a uma empresa de logística. Ele foi preso no município de Engenheiro Paulo de Frontin, Centro-Sul Fluminense. Esta é a segunda fase da "Operação Fantasma".

Na etapa anterior, o homem já havia sido alvo de mandado de busca e apreensão, em agosto. Segundo as investigações, ele exigiu US$ 10 mil em moedas virtuais para que não fosse divulgado conteúdo confidencial da empresa, de clientes e de fornecedores. Diante da possibilidade de um ataque cibernético, a companhia vítima contatou a especializada e realizou comunicação formal à Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

Os responsáveis pela companhia relataram que as ameaças permaneceram e foram enviadas informações internas para mais de vinte fornecedores, o que causou danos à reputação e confiabilidade da empresa. Houve ainda uma invasão ao WhatsApp da empresa e vários funcionários passaram a receber mensagens padronizadas solicitando o contato do CEO.

A partir da análise do material apreendido na primeira fase da operação, foi possível confirmar que o criminoso era o responsável pelos ataques. Os prejuízos econômicos decorrentes da conduta do investigado são estimados em R$ 1 milhão.

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelos crimes de extorsão, invasão de dispositivo informático e furto qualificado pelo abuso de confiança.