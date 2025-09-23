Enel remove 198 furtos e fraudes em Niterói

Durante a semana, a Enel também ofereceu atendimento móvel para facilitar o acesso dos clientes desses municípios aos serviços da distribuidora - Foto: Divulgação

Durante a semana, a Enel também ofereceu atendimento móvel para facilitar o acesso dos clientes desses municípios aos serviços da distribuidora - Foto: Divulgação

O projeto Energia Legal, realizado pela Enel Distribuição Rio na última semana em Niterói, na Região Metropolitana, identificou 198 unidades com irregularidades na medição de energia. Do total das inspeções, 180 ocorreram em residências e 30 em estabelecimentos comerciais da cidade.

Durante a semana, a Enel também ofereceu atendimento móvel para facilitar o acesso dos clientes desses municípios aos serviços da distribuidora, como solicitar a segunda via da conta e a troca de titularidade.

Com a intenção de combater irregularidades e furtos, o projeto, que está em sua 84ª edição, já identificou 30,6 mil furtos e fraudes de energia, sendo 92% dos casos em residências e 8% em comércios nas 29 cidades por onde passou desde o fim de novembro de 2019.

"O trabalho integrado entre as diversas áreas da empresa promove resultados relevantes no combate ao furto de energia. Ao minimizar este tipo de ocorrência em nossa área de concessão, além de potencializar os bons resultados operacionais, geramos benefícios tanto para a companhia quanto para os clientes”, disse Irapuã Prates, responsável por Operações de Perdas da Enel Rio.

Fazer ligações irregulares é crime com pena prevista de um a quatro anos de detenção, além da previsão de pagar o valor total de consumo correspondente ao período em que ocorreu a irregularidade. Essa conduta contribui para a queda na qualidade do serviço prestado e prejudica todos os consumidores da concessionária com maior número de interrupções, dificultando, por vezes, o retorno da energia elétrica.

Conforme estimativa da distribuidora, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em 5%.

Quem adota a prática popularmente conhecida como “gato”, além de cometer um crime, coloca a própria vida e a segurança da população em risco. Pessoas não habilitadas, que tentam manipular o medidor de energia ou fazer ligação direta na rede, podem sofrer choque elétrico e acidentes graves, até mesmo fatais. Para denunciar o furto de energia, basta acessar o aplicativo Enel Rio ou ligar para a Central de Relacionamento pelo 0800 280 0120. Não é necessário se identificar.

Atendimento Móvel, Consumo Consciente de Energia e Nave Enel

Durante a iniciativa, os moradores de Niterói tiveram acesso a diversas ações da Enel Rio por meio de uma estrutura móvel de atendimento, que ficou localizada em pontos da cidade. No atendimento móvel, os clientes puderam solicitar serviços como a segunda via de conta, troca de titularidade, pedido de ligação nova e parcelamento de dívida com condições especiais, entre outros.

Ao longo da ação, a Enel Rio também ofereceu dicas de segurança e de consumo consciente de energia a 72 pessoas, por meio de palestras educativas e realizou a troca de 65 lâmpadas por outras do modelo LED, mais eficientes e econômicas. Nesta edição, nove clientes realizaram o parcelamento de suas contas, mediante negociações com condições facilitadas.

Além disso, a distribuidora forneceu informações e atendimentos para o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica (Baixa Renda), programa do Governo Federal que concede descontos na conta de energia de até 65% em relação à tarifa residencial convencional.

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia.