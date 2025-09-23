INSS realiza mutirão para pedidos do BPC/LOAS no Rio

Para participar, é preciso agendar o atendimento pelo aplicativo Meu INSS ou pela Central 135 - Foto: Divulgação

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizou, no último sábado (20), atendimentos extras para pessoas que pediram o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) no Rio de Janeiro. Foram feitos 321 atendimentos do Serviço Social nas agências de São Gonçalo (143), Nova Iguaçu (113) e Miguel Lemos (65).

Próximos atendimentos

Para continuar as ações de redução da fila do BPC, o INSS vai abrir 700 vagas extras no próximo fim de semana, dias 27 e 28 de setembro.

No sábado (27), os atendimentos do Serviço Social serão exclusivos nas agências da Avenida Brasil (150 vagas) e Queimados (80 vagas). No mesmo dia, haverá mutirões em parceria com a Perícia Médica Federal nas agências da Praça da Bandeira (110 vagas), Araruama (40 vagas), Cabo Frio (50 vagas) e Angra dos Reis (40 vagas). Nessas unidades, será possível fazer avaliações sociais e perícias médicas.

No domingo (28), os mutirões continuam nas agências da Praça da Bandeira (100 vagas), Cabo Frio (50 vagas), Angra dos Reis (40 vagas) e Araruama (40 vagas). Os mutirões permitem que a perícia médica e a avaliação social sejam realizadas em um único atendimento.

