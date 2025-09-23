Foragido da justiça de Minas Gerais é preso por tráfico de drogas em Niterói; Vídeo

Um homem foragido da Justiça de Minas Gerais foi preso na manhã desta segunda-feira (22), no bairro Jardim Imbuí, em Niterói, após ser encontrado dormindo dentro de um carro. A prisão foi realizada por policiais do 12° BPM (Niterói). Durante a abordagem, os agentes consultaram o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP) e constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, expedido pela Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte, pelo crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos, a guarnição conduziu o acusado à 81ª DP (Itaipu), onde foi apresentado ao delegado de polícia para apreciação e permaneceu preso.





Divulgação