Foragido da justiça de Minas Gerais é preso por tráfico de drogas em Niterói; Vídeo
Contra o criminoso havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte
Um homem foragido da Justiça de Minas Gerais foi preso na manhã desta segunda-feira (22), no bairro Jardim Imbuí, em Niterói, após ser encontrado dormindo dentro de um carro. A prisão foi realizada por policiais do 12° BPM (Niterói). Durante a abordagem, os agentes consultaram o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP) e constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, expedido pela Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte, pelo crime de tráfico de drogas.
Diante dos fatos, a guarnição conduziu o acusado à 81ª DP (Itaipu), onde foi apresentado ao delegado de polícia para apreciação e permaneceu preso.