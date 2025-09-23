Mulheres são presas por vender carro furtado em plataforma online

Policiais civis da 62ª DP (Imbariê) prenderam, nesta segunda-feira (22/09), duas mulheres que tentavam vender pela internet um carro furtado em Duque de Caxias. A dupla foi capturada em flagrante no bairro Jardim Anhangá, no mesmo município, após trabalho investigativo da unidade que identificou o anúncio do veículo em uma rede social.

O automóvel havia sido subtraído no dia 16 de setembro. Após o registro da ocorrência feito pela vítima, a equipe policial imediatamente realizou diligências e localizou o veículo sendo ofertado por dois perfis ligados às criminosas em uma plataforma de venda de uma rede social.

Os policiais acompanharam a negociação simulada pela vítima e marcaram encontro na Praça de Imbariê. No local, as criminosas chegaram com o carro anunciado e afirmaram terem comprado o veículo por R$ 6 mil no dia anterior e já o colocaram à venda por R$ 5,8 mil, mas não apresentaram documentos, recibos ou qualquer comprovante da aquisição do automóvel.

Diante dos indícios, as mulheres foram conduzidas para a 62ª DP, onde foram autuadas em flagrante por receptação qualificada. O carro foi apreendido e será restituído à proprietária.