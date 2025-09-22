Renato Gaúcho pode fazer mudanças no time titular do Fluminense para encarar o Lanús

O Fluminense pode ter uma escalação mais ofensiva nesta terça-feira (23), quando encara o Lanús, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Tricolor precisa vencer, já que foi derrotado no jogo de ida por 1x0.

O técnico Renato Gaúcho pode dar oportunidade para Lucho Acosta entre os titulares. A presença do argentino se dá também porque o volante Nonato é dúvida para o confronto. Ele sofreu uma pancada no pé, no jogo de ida, e passou por exames.

Renato também trabalha com a possibilidade de mudanças no ataque do Flu. Mesmo com Serna e Canobbio favoritos para começar o jogo, existe uma dúvida quanto a Soteldo. O venezuelano não viajou para encarar o Vitória, em Salvador, no último final de semana pelo Brasileirão. Isso indica que ele pode ter minutos em campo contra o Lanús.

Na lateral-direita, existe a possibilidade de Samuel Xavier voltar a ser relacionado. Ele se recupera de uma lesão muscular sofrida contra o Bahia, mas já até participou de um jogo-treino para acelerar a sua recuperação física.