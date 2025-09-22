Justiça determina novo mandado de prisão contra modelo que atropelou e matou adolescente no Rio

Bruno Krupp é réu pela morte de João Gabriel Guimarães, de 16 anos, atropelado na Barra da Tijuca, em 2022 - Foto: Reprodução

Bruno Krupp é réu pela morte de João Gabriel Guimarães, de 16 anos, atropelado na Barra da Tijuca, em 2022 - Foto: Reprodução

A Justiça do Rio expediu um novo mandado de prisão contra o modelo Bruno Krupp, réu pela morte do adolescente João Gabriel Guimarães, de 16 anos, atropelado na Barra da Tijuca, Zona Sul do Rio, em 2022. Desta vez, a decisão foi motivada devido Krupp descumprir medidas cautelares impostas pelo Superior Tribunal de Justiça, após o modelo se envolver em uma briga na Lagoa, onde é acusado de agredir um estudante.

Em 2022, Bruno atropelou e matou João Gabriel Guimarães, na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, onde a velocidade máxima permitida é de 60 quilômetros por hora. Em depoimento a polícia, Krupp admitiu que dirigia sua moto a 100 km/h.

O modelo ficou preso durante oito meses em Bangu 8, e em março de 2023, um habeas corpus pedido pela defesa de Krupp foi aceito e a prisão preventiva substituída por uso de tornozeleira eletrônica, comparecimento periódico à Justiça, suspensão do direito de dirigir e proibição de deixar o Rio sem autorização judicial.

Leia também:

IBAM organiza concurso público para professores em Cachoeiras de Macacu



Tragédia: jovem é encontrado morto em estação de esgoto no Rio



Na decisão, o ministro Schietti Cruz concluiu que a soltura de Krupp não apresentaria risco: “Não obstante a acentuada gravidade das consequências do fato, que resultou na morte de um adolescente, não há indicação da periculosidade do agente a justificar a medida mais gravosa. Ressalto que se trata de delito de trânsito”.

Dois anos e dez meses depois do atropelamento, Bruno Krupp virou réu por tentativa de homicídio do estudante Pedro Jordão, na saída de uma boate na Lagoa, Zona Sul do Rio. O caso aconteceu em junho deste ano.

Testemunhas contaram à Polícia Civil que, enquanto um grupo agredia violentamente um jovem na saída da boate, o modelo Bruno Krupp incentivava o grupo gritando: "Mata ele! É 'os capetas'! Tem que matar! Mata esse filho da puta". O relato está na denúncia do Ministério Público, aceita pela Justiça do Rio. Seis pessoas se tornaram rés, entre eles Krupp, por tentativa de homicídio por motivo torpe e meio cruel.

Pedro Roduigues, de 25 anos, foi o jovem brutalmente agredido. Durante as agressões, ele chegou a cair no chão e, já desacordado, levou 22 pisões no rosto e diversos chutes na cabeça. Ele ficou um dia internado e outros quatro sem conseguir se mexer devido tanta dor.

O modelo coleciona denúncias que vão além de agressões físicas, a investigações por estelionato e estupro. Em agosto de 2022, "O Globo" revelou que Bruno foi um das 27 mil pessoas que receberam valores via cargos secretos da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos, Ceperj.

Krupp já foi acusado de dar um golpe de quase meio milhão de reais no Hotel Nacional e, no fim de 2022, dezenas de mulheres denunciaram o modelo por abuso sexual, uma delas inclusive alegando ter sido estuprada por Bruno. O caso foi arquivado com a alegação de que os supostos crimes seriam antigos, prejudicando a busca por vestígios.