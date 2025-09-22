Ciclo de Leituras Encenadas apresenta "Ouça", de Isaac Bardavid

Como parte do 17º Ciclo de Leituras Encenadas de Niterói, a Sala Nelson Pereira dos Santos apresenta o espetáculo "Ouça", de Isaac Bardavid. O evento acontece na terça-feira, 23 de setembro, às 19h30.

Em Ouça, Isaac Bardavid lança um olhar crítico e sensível sobre a solidão contemporânea. Em meio ao brilho das telas, festas e restaurantes se tornam silenciosos: pessoas cercadas de gente, mas presas a um universo individual, onde falar é prioridade e ouvir é quase um ato esquecido. A peça convida o público a refletir sobre como a tecnologia, absorvida de forma intensa, remodela afetos, diálogos e a própria presença humana.

Ciclo de leitura apresenta "Ouça", de Isaac Bardavid | Foto: Divulgação

Ficha Técnica

Direção: Guga Gallo

Elenco : Victor Vieira, Aloana Machado, Ana Beatriz de Paula, Isabela Celoni, Luciana Almeida, Guga Gallo, Stella Fracho.

Realização: ATACEN – Associação dos Trabalhadores em Artes Cênicas de Niterói

Serviço

17º Ciclo de Leituras Encenadas de Niterói - "Ouça", de Isaac Bardavid

Data: Terça-feira, 23 de setembro de 2025

Horário: 19h30

Duração: 50min

Classificação indicativa: 12 anos

Entrada Gratuita (sem ingresso) | O teatro abre 30min antes do início do espetáculo para entrada de público.

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

End: Avenida Visconde do Rio Branco, nº 880, Niterói