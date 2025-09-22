Tragédia: jovem é encontrado morto em estação de esgoto no Rio

O corpo de um jovem de 18 anos foi encontrado em uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Vigário Geral, na Zona Norte do Rio. Relatos iniciais indicam que o rapaz mergulhou no tanque; ele se afogou e foi localizado na tarde do último sábado (20), no interior do poço da estação.

Agentes do Corpo de Bombeiros informaram que foram acionados para um caso de afogamento, mas encontraram a vítima já em óbito ao chegarem no local. A identidade do jovem não foi divulgada. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) do Centro do Rio. A 38ª DP (Brás de Pina) registrou o caso e informou estar realizando diligências para esclarecer as circunstâncias do episódio.

