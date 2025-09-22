Vascaíno se recusa a tirar blusa de time e é morto por flamenguistas dentro de ônibus

Um vascaíno foi morto após ser atacado por torcedores do Flamengo rival dentro de um ônibus no Distrito Federal. Eumar Vaz, de 34 anos, foi esfaqueado por flamenguistas neste domingo (21), mesmo dia do empate entre Flamengo e Vasco em disputa pelo Campeonato Brasileiro. Ele chegou a ser socorrido e internado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta segunda (22).

De acordo com a Polícia Militar, a confusão aconteceu após os torcedores rubro-negros exigirem que Eumar tirasse a camisa do Vasco que estava vestindo. O torcedor cruz-maltino teria se recusado. Em seguida, pelo menos três homens o atacaram. Ele foi golpeado com facadas duas vezes, no peito e braço.

Os suspeitos fugiram, Eumar foi levado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC), mas não resistiu. Ele era integrante da torcida organizada Força Jovem do Vasco e deixa dois filhos. A Polícia Civil está investigando a autoria do ataque.

