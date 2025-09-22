Motorista reage a assalto e atropela suspeito em São Gonçalo

Nas imagens, é possível ver que o motorista é surpreendido por dois homens que pareciam ser catadores de recicláveis - Foto: Divulgação

Nas imagens, é possível ver que o motorista é surpreendido por dois homens que pareciam ser catadores de recicláveis - Foto: Divulgação

Após reagir a uma tentativa de assalto, um motorista atropelou e matou um suspeito na noite de domingo (21), no bairro Jardim Alcântara, em São Gonçalo. A ocorrência foi registrada na Rua Carlos Pascoal, próximo ao número 138, e foi gravada por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver que o motorista é surpreendido por dois homens que pareciam ser catadores de recicláveis, pois carregavam sacolas. Quando ficou de frente para uma suposta arma, o motorista acelerou o veículo e atropelou um dos homens. Logo em seguida, o condutor fugiu do local.

Leia também:

Ong Mulheres da Parada celebra painel artístico em homenagem à fundadora Letícia da Hora

Parabéns, São Gonçalo! Município comemora aniversário de 135 anos com tradicional desfile no centro

Na localidade onde aconteceu o fato, estão instaladas pelo menos quatro câmeras de segurança, o que ajudará nas investigações. A via possui comércios e casas, além de dar acesso à Avenida Jornalista Roberto Marinho, antiga Avenida Maricá.

A área foi isolada pelos policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo). A perícia foi realizada pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), que investigará o caso e tenta identificar o condutor do carro que fugiu depois do atropelamento.