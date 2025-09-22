Passageiros vivem momentos de terror durante assalto a van em Niterói

Motoristas e passageiros de uma van alternativa viveram momentos de pânico na noite deste domingo (21), em frente à Rodoviária de Niterói, após dois criminosos armados com simulacros de arma de fogo anunciarem um assalto e obrigarem o motorista a dirigir até a RJ-104, próximo ao bairro Colubandê, em São Gonçalo.

De acordo com informações, os criminosos embarcaram no veículo como se fossem apenas passageiros. Logo depois, anunciaram o assalto.

O motorista foi obrigado a obedecer aos criminosos por todo o trajeto da RJ-104 até chegarem ao destino dos assaltantes. Já no bairro do Colubandê, os criminosos deixaram a van, levando os celulares e dinheiro dos passageiros.

Um dos policiais que atendeu à ocorrência revelou que os bandidos deixaram o veículo na RJ-104 e correram até a RJ-106, onde pegaram um ônibus para continuar com a fuga, novamente no sentido Niterói.

Policiais encontraram com a dupla celulares, dinheiro, medicamentos e preservativos, além de uma arma falsa. Num primeiro momento, eles foram conduzidos à 78ª DP (Fonseca), porém, logo em seguida, foram encaminhados à Central de Flagrantes, na 76ª DP, no Centro de Niterói. Na delegacia, foram encontradas dez anotações criminais em nome de um dos presos, enquanto o outro possuía sete. Eles permanecem à disposição da Justiça.