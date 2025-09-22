Parabéns, São Gonçalo! Município comemora aniversário de 135 anos com tradicional desfile no centro
O desfile contou com a apresentação de 29 escolas, instituições civis e representantes das Forças Armadas, prestigiados e aplaudidos de maneira calorosa pelo público presente
São Gonçalo comemorou os 135 anos de emancipação do município na manhã desta segunda-feira (22), em mais um tradicional desfile pelo centro da cidade. Centenas de gonçalenses se reuniram para celebrar a história e a cultura local.
Vinte e nove escolas municipais, instituições civis e representantes das Forças Armadas, puderam representar os diferentes setores da sociedade gonçalense.
Concentração
Como de costume, a concentração começou às 7h, na Rua Coronel Serrado. Às 8h, foram hasteadas as bandeiras, pelas mãos do prefeito, Capitão Nelson (PL), e deu-se início às apresentações, embaladas pelas batidas de diferentes corporações musicais das escolas e instituições participantes.
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de São Gonçalo, que completou 55 anos nesta segunda-feira (22), abriu o desfile com uma apresentação repleta de dança, música e alegria.
Instituições de ensino
Algumas das principais instituições de ensino do município marcaram presença na celebração, como a Universidade Salgado de Oliveira e o Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara, legados deixados pela professora Marlene Salgado de Oliveira, um dos principais nomes da educação em São Gonçalo.
"Fico muito emocionada, a cada ano que passa. Acho que é a representatividade do trabalho educacional que deixou o legado da professora Marlene Salgado de Oliveira e Senhor Joaquim Salgado de Oliveira a este município. Então quando estamos neste momento que é um momento cívico, o objetivo é valorizar a educação da nossa cidade. A emoção é grande porque os mantenedores (filhos de Joaquim e Marlene) fazem questão da nossa presença nesse evento, trazendo a credibilidade do nosso trabalho no nosso município. É importante fortalecer esse legado cada vez mais e dizer "nós estamos aqui em prol da ajuda à educação do município", afirmou Suzana Barcelos, diretora do Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara, localizado no bairro Trindade.
Os professores Marlene Salgado e seu marido, Joaquim de Oliveira, marcaram a história da evolução de São Gonçalo. Juntos, eles criaram a Universidade Salgado de Oliveira (Universo), primeira faculdade do município, e o Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara.
"Estamos aqui, mais um ano mantendo o legado de Dona Marlene e Sr. Joaquim, que tinham um amor tão grande por esse momento, por essa celebração e pelo município como um todo. A nossa missão hoje é manter viva essa chama e e esse legado", disse Fábio Tavares, diretor da Universo São Gonçalo.
Padre Alessandro Renato da Silva, da Paróquia Nossa Senhora do Pilar - estudante de psicologia da Universo São Gonçalo
"É a primeira vez que participo do desfile aqui em São Gonçalo. Fui militar e desfilei durante alguns anos, então estar aqui é relembrar muitos bons momentos, como a época de colégio também. E agora estar aqui, adulto, e desfilando pela universidade, é uma experiência muito bacana, além de ser reflexo do que a Universo nos oferece: curso maravilhoso, aprendizados, experiências e vivências".