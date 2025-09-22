Parabéns, São Gonçalo! Município comemora aniversário de 135 anos com tradicional desfile no centro

São Gonçalo comemorou os 135 anos de emancipação do município na manhã desta segunda-feira (22), em mais um tradicional desfile pelo centro da cidade. Centenas de gonçalenses se reuniram para celebrar a história e a cultura local.

O prefeito Capitão Nelson recebeu flores de presente da população | Foto: Enzo Britto

Vinte e nove escolas municipais, instituições civis e representantes das Forças Armadas, puderam representar os diferentes setores da sociedade gonçalense.

Leia também:

Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara abre desfile cívico pelos 135 anos de São Gonçalo

Fêmea de macaco-prego baleada na Gávea morre durante cirurgia no Rio



Concentração

Como de costume, a concentração começou às 7h, na Rua Coronel Serrado. Às 8h, foram hasteadas as bandeiras, pelas mãos do prefeito, Capitão Nelson (PL), e deu-se início às apresentações, embaladas pelas batidas de diferentes corporações musicais das escolas e instituições participantes.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de São Gonçalo, que completou 55 anos nesta segunda-feira (22), abriu o desfile com uma apresentação repleta de dança, música e alegria.

Instituições de ensino

Algumas das principais instituições de ensino do município marcaram presença na celebração, como a Universidade Salgado de Oliveira e o Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara, legados deixados pela professora Marlene Salgado de Oliveira, um dos principais nomes da educação em São Gonçalo.

Algumas das principais instituições de ensino do município marcaram presença na celebração, como a Universidade Salgado de Oliveira e o Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara | Foto: Enzo Britto

"Fico muito emocionada, a cada ano que passa. Acho que é a representatividade do trabalho educacional que deixou o legado da professora Marlene Salgado de Oliveira e Senhor Joaquim Salgado de Oliveira a este município. Então quando estamos neste momento que é um momento cívico, o objetivo é valorizar a educação da nossa cidade. A emoção é grande porque os mantenedores (filhos de Joaquim e Marlene) fazem questão da nossa presença nesse evento, trazendo a credibilidade do nosso trabalho no nosso município. É importante fortalecer esse legado cada vez mais e dizer "nós estamos aqui em prol da ajuda à educação do município", afirmou Suzana Barcelos, diretora do Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara, localizado no bairro Trindade.

1/7 | Foto: Enzo Britto

2/7 | Foto: Enzo Britto

3/7 Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara | Foto: Enzo Britto

4/7 | Foto: Enzo Britto

5/7 Algumas das principais instituições de ensino do município marcaram presença na celebração, como a Universidade Salgado de Oliveira e o Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara | Foto: Enzo Britto

6/7 | Foto: Enzo Britto

7/7 | Foto: Enzo Britto















Os professores Marlene Salgado e seu marido, Joaquim de Oliveira, marcaram a história da evolução de São Gonçalo. Juntos, eles criaram a Universidade Salgado de Oliveira (Universo), primeira faculdade do município, e o Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara.

"Estamos aqui, mais um ano mantendo o legado de Dona Marlene e Sr. Joaquim, que tinham um amor tão grande por esse momento, por essa celebração e pelo município como um todo. A nossa missão hoje é manter viva essa chama e e esse legado", disse Fábio Tavares, diretor da Universo São Gonçalo.

Padre Alessandro Renato da Silva, da Paróquia Nossa Senhora do Pilar - estudante de psicologia da Universo São Gonçalo

"É a primeira vez que participo do desfile aqui em São Gonçalo. Fui militar e desfilei durante alguns anos, então estar aqui é relembrar muitos bons momentos, como a época de colégio também. E agora estar aqui, adulto, e desfilando pela universidade, é uma experiência muito bacana, além de ser reflexo do que a Universo nos oferece: curso maravilhoso, aprendizados, experiências e vivências".

1/6 | Foto: Enzo Britto

2/6 | Foto: Enzo Britto

3/6 | Foto: Enzo Britto

4/6 | Foto: Enzo Britto

5/6 | Foto: Enzo Britto

6/6 | Foto: Enzo Britto