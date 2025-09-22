Três homens morrem durante troca de tiros no Complexo do Chapadão, no Rio

Um inquérito foi instaurado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) que irá apurar as mortes - Foto: Reprodução - Fernando Frazão/Agência Brasi

Um inquérito foi instaurado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) que irá apurar as mortes - Foto: Reprodução - Fernando Frazão/Agência Brasi

Três homens, identificados como Mário Lúcio de Mendonça Luna, Rafael Silva da Rosa e Luciano Teixeira da Silva, morreram durante uma troca de tiros neste domingo (21), no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, situado na Zona Norte do Rio de Janeiro. As mortes estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Uma das vítimas, Mário Lúcio, que era militar do Exército e morador da comunidade, foi baleado e socorrido para o Hospital Estadual Carlos Chagas, localizado em Marechal Hermes, porém não resistiu aos ferimentos. Os outros dois homens, Rafael e Luciano, foram socorridos por familiares para a Unidade de Pronto Atendimento de Marechal Hermes; entretanto, também não resistiram.

Leia também:

Passageiros vivem momentos de terror durante assalto a van em Niterói

Fêmea de macaco-prego baleada na Gávea morre durante cirurgia no Rio

A Polícia Militar informou que agentes do 41º BPM (Irajá) realizavam uma operação para reprimir um evento de música não autorizado na localidade. Ainda segundo a corporação, os criminosos efetuaram disparos em direção aos militares, que precisaram se abrigar em um veículo blindado e não reagiram. O local permanece com policiamento reforçado.

Um inquérito foi instaurado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) que irá apurar as mortes.

Em razão do tiroteio perto da estação de Costa Barros, a SuperVia interrompeu a circulação de trens entre as estações de Rocha Miranda e Costa Barros por três horas no domingo. Nesse período, os trens operaram somente entre a estação Central do Brasil e as estações Mercadão de Madureira, Pavuna e Belford Roxo.