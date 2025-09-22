Fêmea de macaco-prego baleada na Gávea morre durante cirurgia no Rio

Maria, como foi batizada a fêmea de macaco-prego baleada no início do mês, não resistiu aos ferimentos e morreu neste domingo (21).

De acordo com o Instituto Vida Livre, responsável pelo resgate e 'batismo' do animal, a macaquinha foi baleada por um tiro de chumbinho no ombro. O animal estava sem movimento nas patas traseiras e faleceu durante a cirurgia para a retirada do projétil.

Fêmea de Macaco-Prego baleada

A macaca foi encontrada baleada na Rua Piratininga, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, no início deste mês.

Depois do resgate, Maria foi encaminhada ao Instituto Vida Livre, onde recebeu os primeiros socorros e foi submetida a exames. Os médicos veterinários constataram que ela estava paraplégica.

Entretanto, os veterinários do instituto acreditavam que ainda havia esperança de recuperação, pois, de acordo com eles, o disparo poderia estar comprimindo um nervo e, após a cirurgia, Maria poderia voltar a andar.

Até o momento, não se sabem as circunstâncias do disparo. A representante do instituto, Roched Seba, acredita que, pelo estado em que Maria foi encontrada, ela não tenha conseguido se movimentar sozinha depois de ser baleada.

O Instituto Vida Livre acionou o Ibama e a Polícia Civil. Um procedimento para investigar os fatos foi instaurado pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).