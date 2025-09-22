Homem é detido com simulacro após ameaça em lanchonete de Niterói

Durante a abordagem, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo dentro do carro do suspeito - Foto: Divulgação

Durante a abordagem, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo dentro do carro do suspeito - Foto: Divulgação

Um homem de 19 anos foi detido na madrugada desta segunda-feira (22) após ameaçar o funcionário de uma lanchonete, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Santo Antônio, Região Oceânica de Niterói. O caso foi registrado por volta das 2h40.

De acordo com a PM, a equipe foi acionada após denúncia de que o suspeito estaria armado dentro do estabelecimento. Com apoio do DPO (Cafubá), os agentes localizaram o acusado na Prainha de Piratininga.

Durante a abordagem, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo dentro do carro do suspeito, um Chevrolet Celta prata, sem restrições.

O homem foi encaminhado à 81ª DP (Itaipu), onde a vítima, de 22 anos, confirmou ter sido ameaçada. O acusado foi autuado em flagrante por ameaça e o simulacro ficou apreendido.

Segundo a polícia, o detido já possui uma anotação por trafegar em alta velocidade.