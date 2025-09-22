Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara abre desfile cívico pelos 135 anos de São Gonçalo

O Colégio Dom Helder dará início, na manhã desta segunda-feira (22), ao tradicional desfile cívico - Foto: Arquivo/ O São Gonçalo

O Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara dará início, na manhã desta segunda-feira (22), ao tradicional desfile cívico em comemoração aos 135 anos de emancipação político-administrativa da cidade de São Gonçalo. O evento começou às 8h, no Centro da cidade, com o hasteamento das bandeiras do Brasil e de São Gonçalo ao som dos respectivos hinos.

Suzana Barcelos, diretora do colégio | Foto: Enzo Britto

Antes da passagem da escola tradicional pela avenida, autoridades locais participaram da solenidade, entre elas o prefeito Capitão Nelson, parlamentares e representantes políticos.

O evento começou às 8h, no Centro da cidade, com o hasteamento das bandeiras do Brasil e de São Gonçalo | Foto: Enzo Britto

Apesar do intenso calor, as calçadas do Centro já estavam movimentadas por gonçalenses que acordaram cedo para prestigiar o desfile, que anualmente reúne milhares de pessoas. A programação conta com a participação de 29 escolas municipais, além de tropas das Forças Armadas e instituições militares e assistenciais, como o 7º BPM, o Comando de Polícia Ambiental (CPAM), o Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM), o Corpo de Bombeiros, a Tropa de Reforço da Marinha, o 21º Grupo de Artilharia em Campanha – Forte do Rio Branco e a Banda da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão do Exército.

Também participam agentes da Guarda Municipal, integrantes da Associação dos Reservistas e Amigos do 1º Batalhão de Guarda (AR1BG), instituições de ensino, saúde e representantes da sociedade civil. Mais de 500 colaboradores da Prefeitura estão envolvidos na organização do evento.

O desfile conta ainda com o apoio da concessionária Águas do Rio, responsável pela distribuição de água ao público, e da Cruz Vermelha, que presta suporte à população durante a solenidade.

Alunos aguardam na concentração | Foto: Enzo Britto

Trânsito

A partir da segunda-feira (22), às 5h30, terá início a operação de desvio de tráfego, com o empenho dos agentes da Guarda Municipal nos pontos indicados. Confira as mudanças:

– A partir das 05h30min até o término do evento, as seguintes vias serão totalmente interditadas para o tráfego de veículos: Rua Coronel Serrado, faixa sentido Centro, entre as ruas Getúlio Vargas e Coronel Moreira César; Rua Dr. Francisco Portela, entre as ruas Euzelina e Coronel Moreira César; Ruas Lara Vilela e Sá Carvalho, entre a Av. Presidente Kennedy e a Rua Coronel Moreira César; Travessa Zeferino Reis, entre a Av. Presidente Kennedy e a Rua Dr. Feliciano Sodré; Rua Salvatori, entre a Rua Dr. Feliciano Sodré e a Rua Aluísio Neiva; Rua Eduardo Vieira, Travessa Jorge Soares e Rua Antônio dos Santos Figueiredo, entre as ruas Dr. Nilo Peçanha e Rua Cel. Rodrigues; Ruas Coronel Moreira César e Dr. Feliciano Sodré, em toda a sua extensão; Rua Dr. Nilo Peçanha, entre as ruas Dr. Feliciano Sodré e General Antônio Rodrigues.

– As ruas Aluísio Neiva e General Antônio Rodrigues terão sentido duplo de circulação mantidos.

Quem vier em direção ao Centro pelo Barro Vermelho, deverá trafegar pela Rua Dr. Getúlio Vargas, seguindo pela Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Avenida Jornalista Roberto Marinho, Rua Salvatori, Rua José da Silva Pessoa, Rua José Lourenço de Azevedo, Rua Salvatori, Rua Aluísio Neiva, continuando pela Rua General Antônio Rodrigues e chegando à Rua Dr. Nilo Peçanha.

Já quem vier do Paraíso em direção à Estrela do Norte, deve trafegar pela Rua Francisco Portela, acessando a Rua Magistrado Francisco de Assis Fonseca e utilizando a faixa reversível implantada na Avenida Presidente Kennedy até a Rua General Antônio Rodrigues.

– Será adotado o regime de sentido duplo de circulação, com implantação da faixa reversível na Avenida Presidente Kennedy, no trecho entre a Rua Magistrado Francisco de Assis Fonseca e a Rua General Antônio Rodrigues.

– Fica proibido o estacionamento de veículos em todas as vias mencionadas durante o período do evento, inclusive em todas as áreas destinadas a estacionamento na Avenida Presidente Kennedy. Veículos estacionados em desacordo estarão sujeitos à remoção.

Guarda Municipal – Ao todo, 154 agentes da Guarda Municipal e 19 viaturas estarão pelas ruas atuando para garantir a segurança da população no Centro, durante o desfile.