Polícia Civil prende suspeitos de envolvimento na morte de torcedor do Vasco

Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), realizaram uma ação na manhã deste sábado (20), para cumprir mandados de prisão temporária e busca e apreensão, contra suspeitos de envolvimento na morte de Rodrigo José da Silva Sant’anna e na tentativa de homicídio de uma segunda vítima. A ação aconteceu em bairros das zonas Norte e Oeste.

Segundo a Polícia Civil, dos dez homens procurados, oito estão presos no momento. O líder de uma torcida organizada está entre eles. O crime aconteceu no último dia 11 de setembro, em Oswaldo Cruz, horas antes de um clássico entre Botafogo e Vasco.

Rodrigo Sant’anna, de 36 anos, torcedor do Vasco, foi baleado na cabeça durante confronto entre torcedores nas imediações da estação de trem de Oswaldo Cruz. Ele não pretendia ir ao jogo, pois estava sem ingresso. Rodrigo havia saído apenas para confraternizar com colegas antes da partida e pretendia buscar uma das filhas quando os amigos seguissem para o estádio.

Testemunhas relataram que o confronto envolveu torcedores de diferentes times e que os autores dos disparos seriam integrantes de uma torcida organizada que não estava diretamente relacionada ao clássico.