Flordelis tem principio de AVC na cadeia e defesa trabalha para transferi-la para um hospital

A ex-deputada federal e cantora gospel Flordelis, sofreu um princípio de Acidente Vasculhar Cerebral (AVC), na penitenciária Tavalera Bruce, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. A informação foi confirmada pela defesa da detenta, nesta sexta-feira (19), que relatou que o estado de saúde é considerado grave.

De acordo com a advogada Janira Rocha, a família deixou de pagar o plano de saúde nos últimos meses, devido a isso, a defesa trabalha junto a Justiça para garantir que Flordelis seja encaminhada a um hospital público. Até o momento, a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio não confirmou se a transferência será autorizada.

Flordelis cumpre pena desde 2021, quando foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pelo assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, executado a tiros em 2019, em Niterói. A ex-deputada foi apontada como mandante do crime, motivada por questões matrimoniais e de poder.

O caso resultou também na cassação do mandato de Flordelis. Durante o julgamento foi considerado que ela manipulava os filhos e pessoas próximas para executar o crime, após tentativas frustradas de envenenar o marido.

Atualmente a ex-deputada cumpre pena em regime fechado na unidade prisional em Bangu.