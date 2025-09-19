Policiais militares ficam feridos por barricada com explosivos na Ilha do Governador

Dois policiais militares do 17º BPM (Ilha do Governador), ficaram feridos durante um patrulhamento, devido uma barricada que continha explosivos, na comunidade do Barbante, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. De acordo com a PM, os agentes foram feridos por estilhaços e uma viatura também foi danificada.

A Polícia Militar informou também que os explosivos foram colocados dentro de cones de trânsito, como forma de criar uma armadilha.

Durante a ação, foi apreendido uma pistola e uma quantidade de droga ainda não contabilizada. Um suspeito também foi preso e a ocorrência foi registrada na 37ª DP (Ilha do Governador).