Polícia acaba com manifestação na BR-101, em São Gonçalo; pistas estão liberadas

Uma manifestação com cerca de 300 pessoas fechou a rodovia BR-101 (Niterói-Manilha), na altura do Luiz Caçador, em São Gonçalo. Pneus incendiados fecharam os dois sentidos da via e houve tiroteio no local, segundo relatos. A motivação do protesto seria uma ação policial em Itaúna, próximo ao Complexo do Salgueiro, que terminou com um morto, um preso e uma mulher ferida. O engarrafamento no sentido São Gonçalo teria chegado mais de 12 km de extensão. As pistas foram liberadas por volta das 18h20.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o protesto começou por volta das 16h20. Policiais militares foram acionados. Um agente foi atingido com uma pedra no rosto, segundo informações iniciais; agentes do 7º BPM disseram ter sido alvejados por suspeitos no local e usaram "material de menor potencial ofensivo" para conter o protesto.

A ação do 7º BPM (São Gonçalo) em Itaúna que teria motivado o protesto foi realizada na última quarta-feira (17). Na ocasião, de acordo com a Polícia Militar, "um suspeito foi atingido e socorrido", mas "não resistiu". Um outro homem foi preso na ação e uma mulher foi baleada. Ela teria fugido do Hospital Alberto Torres (HEAT).

Nesta sexta (19), helicópteros da Polícia foram vistos sobrevoando a BR-101. A via permanecia fechada até a última atualização desta matéria.