IML de São Gonçalo é fechado, e Niterói passa a atender a demanda de toda a região

O Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) de São Gonçalo, uma das unidades do Instituto Médico Legal (IML), localizado no bairro Tribobó, está temporariamente fechado devido à realização de obras.

Com a interrupção nas atividades, os atendimentos foram remanejados e os corpos passaram a ser transferidos para o IML de Niterói. Antes, São Gonçalo recebia os corpos de seu próprio município e os de Itaboraí, enquanto o IML de Niterói atendia aos casos de Niterói e Maricá. As duas cidades dividiam, assim, as demandas da região.

Agora, com o IML de São Gonçalo fechado e o de Itaboraí interditado desde 2014, por falta de condições técnicas e sanitárias, o IML de Niterói passa a concentrar todo o atendimento, recebendo os corpos de Niterói, Maricá, São Gonçalo e Itaboraí.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou, em nota, que o objetivo da pausa nas atividades do local é a melhoria da estrutura para garantir melhor atendimento.

"O Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) de São Gonçalo passa atualmente por obras de melhoria, para garantir atendimento ainda mais eficiente para a população. Diante disso, durante parte do mês de setembro, os corpos removidos na área da unidade estão sendo encaminhados só PRPTC de Niterói", disse a nota.