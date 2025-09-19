Homem morre dentro de veículo alvejado por oito tiros em São Gonçalo; Vídeo

O carro ficou com pelo menos 8 marcas de tiros - Foto: Reprodução/redes sociais

Um homem foi assassinado a tiros na noite de quinta-feira (18) enquanto dirigia pela Estrada do Pacheco, no bairro Lagoinha, uma das principais vias de São Gonçalo. O carro ficou com pelo menos oito marcas de tiros.

O caso foi registrado por volta das 23h23, quando equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas pelo quartel de Colubandê. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o carro atingido por diversos disparos e o motorista já sem vida.



A vítima foi identificada como Herbth Bruno da Silva, de 37 anos, conhecido como "Bruninho do ferro-velho". Ele estava sozinho no veículo quando foi alvejado e morreu ainda no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal de Niterói.





A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) assumiu a investigação. Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança da região e testemunhas que possam ajudar a esclarecer a dinâmica do crime e identificar os autores.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do homicídio.

Quem tiver informações que possam ajudar no caso pode entrar em contato com o Disque Denúncia, pelo telefone (21) 2253-1177. O anonimato é garantido.