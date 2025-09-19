DER-RJ promove blitz educativa na Semana Nacional do Trânsito na Via Light e reforça cultura de prevenção

Motoristas que passavam pela Via Light, no trecho de Nova Iguaçu, nesta quinta (18) e sexta-feira (19), tiveram a oportunidade de participar de atividades de conscientização na blitz educativa #TôNaEstrada, uma campanha realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ). A ação, feita em parceria com a Lei Seca e o Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE), integrou a Semana Nacional do Trânsito e teve como objetivo orientar quem utiliza a rodovia sobre a segurança viária.

Durante a blitz, os motoristas puderam experimentar os óculos simuladores de sono e embriaguez e participar de jogos de conhecimentos sobre placas de sinalização. Além das dinâmicas, os participantes receberam brindes que incluíam chaveiros, lixeiras de carro e livros de colorir para as crianças. Agentes do DER também entregaram materiais informativos sobre a campanha e orientaram motoristas sobre cuidados essenciais como respeitar limites de velocidade, atravessar na faixa de pedestres, usar o cinto de segurança e evitar a combinação de álcool e direção. O vice-presidente do DER, Gladstone Felippo, destacou que a blitz faz parte de um esforço permanente de prevenção do órgão.

— A Via Light concentra um fluxo de mais de 16 mil veículos por dia, além da grande circulação de pedestres. Escolhemos a via para reforçar a mensagem de prevenção e sensibilizar um maior número de pessoas, reduzindo os riscos de acidentes e preservando vidas.

De acordo com o CPRv, as três principais causas de acidentes por imprudência em rodovias do estado são excesso de velocidade, uso do celular e direção sob a influência de álcool, fatores que podem ser evitados com atitudes simples no dia a dia.

A coordenadora de Educação no Trânsito do DER, Gabriela Otero, explicou que a experiência prática nas atividades propostas durante a blitz ajuda a transformar informação em comportamento seguro para quem dirige.

— Quando as pessoas vivenciam situações de risco em simuladores ou jogos, entendem de forma concreta a importância de atitudes simples, como respeitar a sinalização e evitar a combinação de álcool e direção. Esse contato direto ajuda a transformar informação em hábito seguro.

Os relatos de quem passou pela ação mostram que a mensagem chegou a quem mais importa. Francisco Duarte, motociclista que utiliza Via Light todos os dias para chegar ao trabalho, participou com alegria das atividades propostas na blitz. Depois de usar o simulador de embriaguez, contou que a experiência serviu de alerta para o perigo da direção imprudente.

— Acho importante a população se conscientizar. As regras de trânsito não estão aqui para prejudicar ninguém, mas para proteger o cidadão de bem. A ação é crucial para reduzir os acidentes por imprudência, como pessoas que bebem e dirigem e ainda botam a vida de outros em risco.

Educação que começa na infância

Além das blitzes educativas, o DER-RJ mantém o projeto Amiguinho do Trânsito, que leva atividades lúdicas a escolas públicas em diferentes regiões do estado. Por meio de teatro de fantoches, jogos e dinâmicas, crianças aprendem desde cedo a importância do respeito às regras de circulação e da travessia segura. Nos últimos seis meses, o projeto já alcançou cerca de três mil jovens de quatro a dezoito anos.