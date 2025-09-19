Niterói conquista o 1° lugar nacional em gestão fiscal, aponta ranking da Firjan
Município lidera entre os 5.129 avaliados e consolida excelência na administração das contas públicas
Niterói segue como destaque nacional ao ser classificada em 1º lugar no Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) 2025, que avaliou 5.129 municípios brasileiros. A cidade divide a primeira posição nacional com outros municípios do país e é a única a alcançar a nota máxima no ranking no Estado do Rio. Desde 2016, Niterói apresenta os melhores desempenhos nos critérios utilizados pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) para a elaboração do índice, ocupando a 1ª posição no Estado. O estudo e ranking independentes são um dos principais do país para avaliar a qualidade da gestão dos entes municipais.
Para o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, a classificação da cidade no topo do ranking nacional e com a nota máxima demonstra a superação de desafios, graças a uma administração que prioriza planejamento, muito trabalho e o equilíbrio entre responsabilidade fiscal e investimentos sociais e urbanos de alto impacto para a população.
“Esse é o resultado de um projeto de cidade que prioriza a seriedade na gestão dos recursos públicos. Em um cenário em que muitas prefeituras enfrentam enormes dificuldades, mostramos que é possível, com transparência e planejamento, garantir a saúde das contas públicas e, ao mesmo tempo, realizar obras e oferecer serviços de qualidade para a população de Niterói. Modernizamos a Secretaria de Fazenda, estruturamos a Secretaria de Planejamento, criamos as carreiras de analista de gestão e auditor, realizamos concursos para agentes fazendários e fiscais de receita, criamos o Fundo de Estabilização Fiscal quando começamos a receber recursos dos royalties em 2018, e tivemos disciplina e responsabilidade fiscal. Esse resultado é gratificante, mas vamos perseverar nesse caminho de seriedade e responsabilidade”, comemorou o prefeito Rodrigo Neves.
O IFGF avalia as contas públicas a partir de quatro indicadores-chave: Autonomia (capacidade de gerar receita própria), Gastos com Pessoal, Liquidez (capacidade de honrar compromissos de curto prazo) e Investimentos.
A escala vai de 0 a 1, sendo que, quanto mais próximo de 1, melhor a situação fiscal do município. Niterói teve nota 1 em todos os indicadores, um reflexo direto de anos de planejamento, austeridade e compromisso com o interesse público.
Quando o prefeito Rodrigo Neves assumiu o primeiro mandato da administração municipal, em 2013, Niterói tinha nota 0,66 e ocupava a 55ª posição no ranking estadual e a 2.188ª no ranking nacional. Ao final do primeiro mandato, a nota já havia subido para 0,90, e Niterói passou a ocupar o 1º lugar no ranking estadual, evidenciando o compromisso com a responsabilidade fiscal.
O relatório da Firjan evidencia os desafios nacionais que tornam a conquista de Niterói ainda mais significativa: 1.282 cidades não geram receita suficiente para custear sequer as despesas do Legislativo e do Executivo municipal; 540 municípios comprometem mais de 54% de seu orçamento com gastos de pessoal, limitando outros investimentos; 413 prefeituras começaram 2025 no "cheque especial", sem recursos para quitar despesas; e 938 cidades investem criticamente pouco, destinando em média apenas 3,2% de sua receita para investimentos.