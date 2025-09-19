Bombeiros realizam simulações e atividades educativas em comemoração aos 135 anos de São Gonçalo

Demonstração encantou crianças e adultos durante a programação do evento - Foto: Kiko Charret

Demonstração encantou crianças e adultos durante a programação do evento - Foto: Kiko Charret

Uma operação simulada de combate a incêndio, na manhã desta sexta-feira (19), marcou o início do evento Heróis da Vida Real, uma ação do Corpo de Bombeiros Militar, com apoio da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), em comemoração aos 135 anos da cidade e aos 49 anos do 20º Grupamento de Bombeiro Militar (20° GBM – São Gonçalo).

A programação, aberta ao público, acontecerá ao longo dos dias 19, 20 e 21 de setembro e inclui demonstrações operacionais, exposição de viaturas e equipamentos, palestras e oficinas práticas, além de uma apresentação da Orquestra Sinfônica da corporação.

Visitantes puderam conhecer de perto a evolução do trabalho dos bombeiros | Foto: Kiko Charret

O evento acontece no São Gonçalo Shopping, das 10h às 17h, no estacionamento aberto, na sala de cinema e em uma loja destinada à exposição de itens dos bombeiros.

A iniciativa visa aproximar a população, já que o público poderá ver de perto o trabalho da corporação; conhecer fardamentos, equipamentos e viaturas; assistir a simulados e demonstrações operacionais; participar de oficinas e palestras sobre primeiros socorros, combate a incêndio e saúde mental, entre outros temas.

Ação faz parte do evento "Heróis da Vida Real", promovido pelo Corpo de Bombeiros | Foto: Kiko Charret

"Nosso foco é demonstrar o trabalho para a população e orientar que, quando precisar, o primeiro passo é ligar para o 193. Além disso, temos também o aplicativo dos bombeiros, disponível para Android e iOS, de uso intuitivo, para que todo mundo consiga navegar", explicou o coronel Gilvane Dias.

O evento também contará com apresentação de cães de busca, resgate e salvamento do CBMERJ, além de um show da Orquestra Sinfônica da corporação. Haverá também uma área instagramável para uma verdadeira imersão do público na rotina operacional dos bombeiros militares.

Alunos do curso de Medicina da Universo estarão presentes para troca de conhecimentos sobre primeiros socorros.

Simulado de combate a incêndio impressiona o público no São Gonçalo Shopping | Foto: Kiko Charret

Cronograma

Sábado – 20/09

09h às 09h40 (Sala de cinema) - Instrução de Primeiros Socorros;

09h50 às 10h40 (Sala de cinema) - Instrução de Noções de Combate a Incêndio;

10h50 às 11h20 (Sala de cinema) - Saúde Física e Mental - Palestra Setembro Amarelo;

11h30 às 12h10 (Sala de cinema) - Instrução Noções de Salvamento Veicular;

12h20 às 13h (Estacionamento descoberto) - Evento Simulado - Salvamento Veicular;

15h às 16h (1º Pavimento) - Demonstração e Exposição dos Cães de Busca do CBMERJ;

18h às 19h30 (1º Pavimento) -Apresentação Orquestra Sinfônica do CBMERJ.

09h às 17h (Espaço em frente ao cinema) - Exposição de miniaturas de viaturas, de embarcações, fardamentos, EPIs, equipamentos operacionais e itens do museu em área instagramável;

09h às 17h (Estacionamento descoberto) - Tendas com exposição de viaturas terrestres e aquáticas, materiais e equipamentos de busca e salvamento, cães de busca, drones, equipamentos utilizados nas perícias de incêndios, nos trabalhos com produtos perigosos e mais;

A participação nas instruções deve ser feita mediante inscrição gratuita pelo link:

