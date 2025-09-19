Homem com nove passagens por furto e roubo é preso após invadir residência em Niterói

O criminoso foi autuado em flagrante delito pelo crime de furto a residência e permaneceu preso - Foto: Divulgação

O criminoso foi autuado em flagrante delito pelo crime de furto a residência e permaneceu preso - Foto: Divulgação

Equipes do 12º BPM de Niterói, durante um patrulhamento em Várzea das Moças, avistaram um homem no interior de uma residência, de onde também saía fumaça oriunda do quintal.

Ao ser abordado pelos agentes, o suspeito informou ter invadido a casa para dormir e, por estar com frio, ateou fogo em fios elétricos.

Em busca no interior do imóvel, a equipe constatou que toda a instalação elétrica havia sido retirada, a porta dos fundos encontrava-se arrombada e havia uma bolsa contendo diversas ferramentas próxima ao acusado.

Com o criminoso foram apreendidos diversas ferramentas | Foto: Divulgação

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à 81ª DP (Itaipú) para averiguação, onde foi constatado que o suspeito havia acabado de sair em liberdade, possuindo diversas passagens pelos crimes de roubo, furto a residência, assédio e receptação.

Posteriormente, ele foi conduzido, junto ao material apreendido (2 martelos; 1 chave Philips; 2 serras e 1 arco de serra) à 76ª DP (Centro), onde foi autuado em flagrante delito pelo crime de furto a residência e permaneceu preso.