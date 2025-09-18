Assassino do vereador Cici Maldonado, de São Gonçalo, é condenado a 24 anos de prisão

"Sucesso" foi preso pouco mais de um mês após o crime no Complexo do Salgueiro - Foto: Reprodução/TV Globo

"Sucesso" foi preso pouco mais de um mês após o crime no Complexo do Salgueiro - Foto: Reprodução/TV Globo

O autor do assassinato do então vereador de São Gonçalo, Cici Maldonado, ocorrido em novembro de 2023, Lucas da Silva Portela Xavier, o Sucesso, foi condenado nesta quinta-feira (19), em júri popular, a 24 anos de prisão. O vereador tinha 61 anos na época do crime. A informação foi compartilhada por Aline Maldonado, filha da vítima e atualmente vereadora em São Gonçalo.

Nas redes sociais, Aline Maldonado comemorou a sentença da Justiça. "Essa decisão não apaga a saudade, nem devolve quem tanto amamos. Mas representa um passo essencial: a Justiça prevaleceu", diz parte da nota.

Cici Maldonado foi morto em novembro de 2023, próximo à sua casa, no Porto da Madama.

Cici foi morto durante uma tentativa de assalto na porta de sua casa | Foto: Divulgação

O crime

Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), dois assessores do vereador presenciaram um assalto logo após deixá-lo em casa e precisaram se esconder.

Em seguida, ouviram um disparo e a voz de Lucas, que teria comunicado por rádio a seus comparsas: “Pode parar de atirar, pode parar, que eu já azedei ele aqui".

Cici Maldonado, que estava em seu primeiro mandato, chegou a ser socorrido e levado para o Pronto-Docorro de São Gonçalo, mas não resistiu aos ferimentos. Testemunhas relataram que houve troca de tiros antes de o parlamentar ser atingido. Ele deixou esposa e três filhas.