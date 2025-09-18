Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Assassino do vereador Cici Maldonado, de São Gonçalo, é condenado a 24 anos de prisão

Informação foi compartilhada pela filha da vítima, a vereadora Aline Maldonado

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 18 de setembro de 2025 - 22:26
"Sucesso" foi preso pouco mais de um mês após o crime no Complexo do Salgueiro
O autor do assassinato do então vereador de São Gonçalo, Cici Maldonado, ocorrido em novembro de 2023, Lucas da Silva Portela Xavier, o Sucesso, foi condenado nesta quinta-feira (19), em júri popular, a 24 anos de prisão. O vereador tinha 61 anos na época do crime. A informação foi compartilhada por Aline Maldonado, filha da vítima e atualmente vereadora em São Gonçalo.

Nas redes sociais, Aline Maldonado comemorou a sentença da Justiça. "Essa decisão não apaga a saudade, nem devolve quem tanto amamos. Mas representa um passo essencial: a Justiça prevaleceu", diz parte da nota.

Cici Maldonado foi morto em novembro de 2023, próximo à sua casa, no Porto da Madama.

Cici foi morto durante uma tentativa de assalto na porta de sua casa
Cici foi morto durante uma tentativa de assalto na porta de sua casa |  Foto: Divulgação

O crime

Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), dois assessores do vereador presenciaram um assalto logo após deixá-lo em casa e precisaram se esconder.

Em seguida, ouviram um disparo e a voz de Lucas, que teria comunicado por rádio a seus comparsas: “Pode parar de atirar, pode parar, que eu já azedei ele aqui".

Cici Maldonado, que estava em seu primeiro mandato, chegou a ser socorrido e levado para o Pronto-Docorro de São Gonçalo, mas não resistiu aos ferimentos. Testemunhas relataram que houve troca de tiros antes de o parlamentar ser atingido. Ele deixou esposa e três filhas.

