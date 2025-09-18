“Foi sem querer, querendo”: "Chaves" é detido com maconha; Vídeo!

Homem fantasiado de Chaves imita gesto do personagem ao ser levado por policiais em Miguel Pereira - Foto: Reprodução - Vídeo

Homem fantasiado de Chaves imita gesto do personagem ao ser levado por policiais em Miguel Pereira - Foto: Reprodução - Vídeo

Uma ação de fiscalização coordenada pela Operação Segurança Presente, em Miguel Pereira, no Centro-Sul Fluminense, resultou na prisão de um homem fantasiado como o personagem Chaves, na última sexta-feira (12). Ele portava maconha no momento da abordagem.

O "Chaves", de 24 anos, foi encaminhado à delegacia após uma abordagem de rotina realizada por agentes em um veículo de transporte alternativo.

Leia também:

Projeto da anistia: Deputado Paulinho da Força é escolhido como relator

Idoso tem orelha mutilada e lacerações no corpo após ataque de cinco pitbulls em Cabo Frio

Enquanto era conduzido à delegacia, o homem chegou a imitar um dos gestos característicos do personagem, chutando o ar, como costumava fazer o Chaves quando era repreendido. A cena foi registrada pelos próprios agentes, que gravaram a "performance" do suspeito.





Os próprios agentes gravaram a ação do Chaves de Miguel Pereira Reprodução

Autor: Reprodução

Na unidade policial, ele foi questionado sobre a droga e afirmou que a maconha era para consumo próprio. Além disso, entregou voluntariamente dois cigarros artesanais contendo erva seca prensada. O material foi apreendido e encaminhado para perícia.

