“Foi sem querer, querendo”: "Chaves" é detido com maconha; Vídeo!

Durante abordagem em transporte alternativo, jovem de 24 anos fantasiado de Chaves foi flagrado com maconha

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 18 de setembro de 2025 - 12:10
Homem fantasiado de Chaves imita gesto do personagem ao ser levado por policiais em Miguel Pereira -

Uma ação de fiscalização coordenada pela Operação Segurança Presente, em Miguel Pereira, no Centro-Sul Fluminense, resultou na prisão de um homem fantasiado como o personagem Chaves, na última sexta-feira (12). Ele portava maconha no momento da abordagem.

O "Chaves", de 24 anos, foi encaminhado à delegacia após uma abordagem de rotina realizada por agentes em um veículo de transporte alternativo.

Enquanto era conduzido à delegacia, o homem chegou a imitar um dos gestos característicos do personagem, chutando o ar, como costumava fazer o Chaves quando era repreendido. A cena foi registrada pelos próprios agentes, que gravaram a "performance" do suspeito.


Na unidade policial, ele foi questionado sobre a droga e afirmou que a maconha era para consumo próprio. Além disso, entregou voluntariamente dois cigarros artesanais contendo erva seca prensada. O material foi apreendido e encaminhado para perícia.

