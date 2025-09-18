Milicianos encapuzados invadem Hospital Pedro II em busca de testemunha de crimes

O Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, foi invadido por oito milicianos encapuzados, na madrugada desta quinta-feira (18).

A Secretaria Municipal de Saúde informou que os milicianos renderam os seguranças na entrada da garagem e invadiram o hospital em busca de um paciente que estava internado, que é considerado testemunha de crimes.

O homem, de 31 anos, foi vítima de uma emboscada organizada por paramilitares na tarde de terça-feira (17), durante a qual foi atingido por nove disparos. Além do atentado, os criminosos também destruíram sua residência.

Mesmo ferido, ele conseguiu escapar e procurou atendimento médico. Moradores da região o socorreram e o levaram ao Hospital Pedro II.

Os invasores foram até o centro cirúrgico à procura de um homem que foi atingido por nove tiros. Entretanto, a testemunha não estava no local, mas sim na enfermaria da unidade. Um dos criminosos estava usando o uniforme do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Draco).

A invasão ocorreu por volta das 2h30 e causou pânico entre os profissionais e pacientes do hospital.

Daniel Soranz, secretário municipal de Saúde, informou que o crime impactou o atendimento na unidade.

A segurança do hospital foi reforçada pela Polícia Militar. O homem alvo da ação está sob custódia e deve ser encaminhado por recomendação da corporação.