Furto de cabos deixa CIEP 414 sem aulas por tempo indeterminado em São Gonçalo

O CIEP 414 Municipalizado Tarso de Castro, localizado em Ipiíba, São Gonçalo, teve suas atividades interrompidas por tempo indeterminado após o furto de cabos de energia ocorrido no último final de semana. A ação criminosa deixou a escola sem fornecimento elétrico, impossibilitando a realização das aulas e impactando diretamente o calendário escolar. Enquanto a energia não é restabelecida, cerca de centenas de alunos permanecem sem previsão de retorno às atividades presenciais.

De acordo com um funcionário da unidade, a escola não foi depredada, nem houve outros furtos além dos cabos, mas o material levado causou sérios danos ao calendário letivo da instituição, uma vez que não há uma data determinada para o retorno dos alunos.

Além de afetar o CIEP 414, a USF Ipiíba, que opera no andar inferior da escola, também foi prejudicada pelo crime e tem deixado de atender à população local.

Procurada, a Polícia Civil alegou que o caso foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro) e que agentes estão realizando diligências para identificar a autoria do crime.



Em nota, a Prefeitura de São Gonçalo informou "que equipes da subsecretaria de Infraestrutura estão trabalhando para restabelecer a energia da unidade, porém, como os danos foram extensos, alguns materiais tiveram que ser encomendados, resultando em um tempo maior de espera para a resolução do problema. Assim que a energia for restabelecida, a escola voltará a receber os alunos normalmente e fará a reposição das aulas. O diretor da escola registrou o Boletim de Ocorrência na 75ª DP do Rio do Ouro. A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo informa que a USF Ipiíba está funcionando com atendimento reduzido."