Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3056 | Euro R$ 6,284
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Furto de cabos deixa CIEP 414 sem aulas por tempo indeterminado em São Gonçalo

Crime ocorreu no último fim de semana em Ipiíba e também afetou a unidade de saúde que funciona no mesmo prédio

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 18 de setembro de 2025 - 09:54
Não há previsão para o retorno das atividades escolares
Não há previsão para o retorno das atividades escolares -

O CIEP 414 Municipalizado Tarso de Castro, localizado em Ipiíba, São Gonçalo, teve suas atividades interrompidas por tempo indeterminado após o furto de cabos de energia ocorrido no último final de semana. A ação criminosa deixou a escola sem fornecimento elétrico, impossibilitando a realização das aulas e impactando diretamente o calendário escolar. Enquanto a energia não é restabelecida, cerca de centenas de alunos permanecem sem previsão de retorno às atividades presenciais.

De acordo com um funcionário da unidade, a escola não foi depredada, nem houve outros furtos além dos cabos, mas o material levado causou sérios danos ao calendário letivo da instituição, uma vez que não há uma data determinada para o retorno dos alunos.

Leia também:

São Gonçalo realiza feirão de vagas de emprego para pessoas com deficiência

Maricá promove mutirão de sáude em unidades de Inoã no sábado

Além de afetar o CIEP 414, a USF Ipiíba, que opera no andar inferior da escola, também foi prejudicada pelo crime e tem deixado de atender à população local.

Procurada, a Polícia Civil alegou que o caso foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro) e que agentes estão realizando diligências para identificar a autoria do crime.

Em nota, a Prefeitura de São Gonçalo informou "que equipes da subsecretaria de Infraestrutura estão trabalhando para restabelecer a energia da unidade, porém, como os danos foram extensos, alguns materiais tiveram que ser encomendados, resultando em um tempo maior de espera para a resolução do problema. Assim que a energia for restabelecida, a escola voltará a receber os alunos normalmente e fará a reposição das aulas. O diretor da escola registrou o Boletim de Ocorrência na 75ª DP do Rio do Ouro. A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo informa que a USF Ipiíba está funcionando com atendimento reduzido."

Tags:

alunos sem aula CIEP 414 em Ipiíba CIEP 414 Municipalizado Tarso de Castro furto de cabos São Gonçalo USF de Ipiíba

Matérias Relacionadas