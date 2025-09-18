Enel apresenta novos investimentos e reforça compromisso com atendimento no Rio

Com o intuito de dividir o novo momento da Enel Distribuição Rio, representantes da empresa de distribuição de energia elétrica receberam a imprensa, na manhã de terça-feira (16), para apresentar alguns planos estratégicos e de desenvolvimento, como investimentos, contratação de eletricistas e melhorias no atendimento a todos os públicos que atende, com foco em manter a relação cada vez mais próxima.

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia.

Leia também:

Enel Rio tem vagas abertas para eletricista em Niterói e São Gonçalo

Estado divulga 2.902 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz



De acordo com José Luis Salas, diretor de operações da Enel Rio, o objetivo principal do momento de transformação da empresa é mudar a percepção do cliente, mostrando que o trabalho é realizado por seres humanos, que cometem erros, mas são motivados pelo que fazem e comprometidos com o que querem entregar, buscando sempre a melhoria dos processos.

José Luis Salas, diretor de operações da Enel Rio | Foto: Enzo Britto

"Estamos passando por uma transformação profunda dentro da organização e isso está se refletindo no nosso melhor momento em relação aos investimentos. Temos um investimento, até 2027, de 6.1 bilhões de reais, cinco vezes mais do que tínhamos investido nos últimos seis anos. E isso só no estado do Rio de Janeiro - onde atuamos em 66 municípios. Mas na verdade, esse investimento está focado em eixos que nós, como empresa olhamos no momento da preparação do plano de negócio. O primeiro e mais importante eixo a gente chama de "Mais Energia", que é realmente proporcionar uma maior oferta de energia para um estado que está crescendo muito, então os investimentos têm como objetivo contribuir para esse crescimento [...] A partir de 2022 também iniciamos um projeto para primarizar (ato de trazer para dentro da própria empresa atividades que antes eram terceirizadas) parte da força de trabalho, e essa primarização envolve ações em que toda a parte de emergência, manutenção, poda e atendimento são feitas por equipes próprias [...] Este ano estamos entrando em Niterói e São Gonçalo com as equipes de emergência, mas já temos esse tipo de atendimento em diversos municípios", explicou José Luis.

Para Ana Teresa, diretora de operações comerciais, que cuida diretamente do relacionamento com o cliente, e para Willane Silva, diretora de operações e manutenção, a mudança para melhoria do atendimento tem sido gradual e não se baseia em apenas uma solução, e sim no processo, como um todo, de melhorias eficazes que transformam o dia a dia da comunicação entre empresa e cliente.

Ana Teresa, diretora de operações comerciais | Foto: Enzo Britto

"Temos trabalhado com um plano cada vez mais centrado no cliente. De ter realmente essa escuta às suas demandas, de integrar área técnica e atendimento com foco no nosso consumidor, entendendo suas urgências e necessidades", afirmou Ana Teresa.

"Não existe uma solução única, mas sim todo um processo, como por exemplo trazer equipes próprias. Estamos melhorando a qualidade e tempo de resposta do atendimento. E uma coisa que está associada a isso é o aumento das nossas bases operacionais, então estamos passando para quase 30 bases, o que significa que determinada equipe não vai sair daquele local, facilitando assim o atendimento e a resolução de problemas, além de nos aproximar do cliente. O tempo de atendimento é dividido entre o preparo, o descolamento e a execução. E hoje, nosso tempo de descolamento tem menos de 30 minutos, porque temos as equipes próprias e qualificadas e uma maior proximidade através das bases", completou Willane Silva.

Willane Silva, diretora de operações e manutenção | Foto: Enzo Britto

Centro de Operação do Sistema (COS)

Sendo considerado o coração da empresa de distribuição de energia, o Centro de Operação do Sistema (COS) é o primeiro e mais importante contato do cliente com a Enel, visto que é a partir deste espaço, que monitora em tempo real e faz a gestão da rede elétrica das 66 cidades atendidas, em 3 turnos de 8h durante os 7 dias da semana, que serão solucionados os eventuais problemas da população.

1/5 | Foto: Enzo Britto

2/5 | Foto: Enzo Britto

3/5 | Foto: Enzo Britto

4/5 | Foto: Enzo Britto

5/5 | Foto: Enzo Britto











Em visita ao local, a imprensa pôde acompanhar o trabalho dos operadores e visualizar de que forma é realizado o processo de chegada e resolução de demandas.

"O centro de operações tem o grande papel de gerir e administrar todos os equipamentos e todas as nossas equipes. Fazemos com que a energia chegue com qualidade a todos os consumidores, e, na falta dela, fazemos com que seja reabastecida de forma rápida, com o automatismo e posterior reparo da equipe de forma manual", explicou Willane Silva, responsável pelo Centro de Operações.

Escola de eletricistas - capacitação gratuita e de qualidade

Mais um plano de desenvolvimento da empresa, focado na formação profissional no setor elétrico, a Escola de Eletricistas da Enel começou a ser desenvolvida ao longo dos anos como parte de seu investimento em qualificação e inclusão. A iniciativa já formou mais de seis mil eletricistas em diferentes regiões do Brasil.

O curso, desenvolvido através de uma parceria com Firjan e Senai, é presencial e gratuito, com turmas pela manhã ou noite, carga horária flexível e duração média de 3 a 5 meses. A escola oferece formação gratuita e bolsa-auxílio para alimentação e transporte.

"Criamos a nossa própria escola de eletricistas que atuam em diversas cidades que atendemos. Até agora, no Rio, já formamos e contratamos mais de 150 eletricistas, e o mais importante é o programa de inclusão, porque hoje temos dentro desse grupo, 38 mulheres eletricistas. Evidentemente isso, mais do que inclusão, representa uma evolução", afirmou José Luis Salas, diretor de operações da Enel Rio.

Formados pela Escola de Eletricistas da Enel, ex-alunos hoje contratados pela empresa citaram a importância de ter uma oportunidade para ingressar na carreira, que não só muda a vida do profissional como também de toda sua família.

"Cai nessa área meio que de paraquedas, mas foi e tem sido muito bom, consegui trabalhar com pessoas incríveis que sempre me ajudaram. Nunca pensei em trabalhar nessa área, mas graças a essa oportunidade da Enel, que estou aproveitando muito, tenho me aperfeiçoado, evoluído cada vez mais, e tem sido gratificante para mim e para minha família", contou a jovem Rebeca, que atualmente atua na base de Inoã, em Maricá.

Quem pode participar da iniciativa?

- Ter 18 anos ou mais

- Ensino médio completo

- Disponibilidade para aulas presenciais

- Vontade de crescer no setor

As inscrições abrem periodicamente e são feitas de forma online. As condições de auxílio e disposição da carga horária na semana variam de acordo com o local.