São Gonçalo realiza feirão de vagas de emprego para pessoas com deficiência

Além das vagas de emprego, será disponibilizado o cadastro no Programa Minha Casa, Minha Vida exclusivamente para pessoas com deficiência - Foto: Divulgação - Fabio Guimarães

Além das vagas de emprego, será disponibilizado o cadastro no Programa Minha Casa, Minha Vida exclusivamente para pessoas com deficiência - Foto: Divulgação - Fabio Guimarães

São Gonçalo será palco, na próxima quinta-feira (18), do Dia D – Feirão de Vagas de Emprego para Pessoas com Deficiência e segurados do programa de reabilitação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Centenas de vagas de mais de 50 empresas para os mais distintos cargos serão oferecidas das 9h às 16h, no Centro de Tradições Nordestinas “Severo, Embaixador Nordestino”, em Neves.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo é uma das parceiras institucionais do evento.

Leia também:

Apático, Fluminense perde para o Lanús na Sul-Americana

Paulinho volta a jogar após quase dois meses e busca espaço no Vasco de Diniz



"O Dia D será um dia de oportunidades de emprego. Nosso objetivo é encaminhar as pessoas às vagas disponibilizadas e adequadas a cada perfil profissional. Contamos com diversas empresas parceiras que estarão presentes e com diversos profissionais adequados aos atendimentos necessários. Esperamos um evento muito proveitoso", disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Evanildo Barreto.

Vale destacar que as vagas oferecidas no feirão serão exclusivas para pessoas com deficiência e segurados do programa de reabilitação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os candidatos com deficiência deverão levar seus documentos pessoais e laudos médicos com o Código Internacional de Doenças (CID).

Além das vagas de emprego, será disponibilizado o cadastro no Programa Minha Casa, Minha Vida exclusivamente para pessoas com deficiência.

A realização é da Rede Incluir, do Governo Federal e do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro. Além disso, estarão dando apoio a Firjan/Senai, a Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, o Governo do Estado, o Sistema Nacional de Emprego (SINE), o INSS, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Gonçalo e Região, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio (SETRERJ).

Serviço:

Dia D – Feirão de vagas de emprego para pessoas com deficiência

Local: Centro de Tradições Nordestinas “Severo, Embaixador Nordestino”

Endereço: R. José Augusto Pereira dos Santos, 80 - Neves.

Horário: 9h às 16h