Maricá promove mutirão de sáude em unidades de Inoã no sábado

Além dos atendimentos, as equipes também farão cadastros, atualização de dados e visitas domiciliares - Foto: Divulgação - Clarildo Menezes

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, promove neste sábado (20/09), das 8h às 14h, uma ação de atendimentos multiprofissionais nas Unidades de Saúde da Família (USF) do distrito 3 – Inoã. A iniciativa busca ampliar o acesso aos serviços de Atenção Primária na região, com funcionamento das USF Inoã 1, Inoã 2, Chácara de Inoã, residencial Carlos Alberto Soares de Freitas (MCMV), São José 1, São José 2 e Santa Paula.

Durante o sábado de atendimento distrital na região de Inoã, a população poderá acessar diversos serviços de saúde, como consultas multiprofissionais, orientações preventivas, aplicação das vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, realização de curativos, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e dispensação de medicamentos.

Além dos atendimentos, as equipes também farão cadastros, atualização de dados e visitas domiciliares. Essas ações fortalecem o acompanhamento contínuo das famílias e garantem um cuidado mais próximo e otimizado aos moradores da região.

Para o secretário de Saúde, Marcelo Velho, a abertura das unidades aos sábados representa um passo importante para ampliar a cobertura da Atenção Primária no município.

“Essa iniciativa facilita o acesso da população aos serviços básicos de saúde e permite que mais pessoas sejam atendidas, especialmente aquelas que têm dificuldade durante a semana. Nosso objetivo é aproximar cada vez mais o cuidado da realidade das famílias maricaenses, com ações descentralizadas nos quatro distritos”, afirmou.

A subsecretária de Promoção e Atenção Primária à Saúde, Regina Ferreira, destacou que a estratégia reforça o compromisso do município com a promoção da saúde e a prevenção de doenças.

“Estamos fortalecendo o vínculo com os territórios da cidade, ampliando o acolhimento e garantindo que os moradores tenham acompanhamento contínuo na Atenção Primária. Por isso, convidamos a população do distrito de Inoã a participar do sábado de atendimentos no distrito, com foco na qualidade de vida e no cuidado integral”, acrescentou.

Serviço: atendimentos nas USF do distrito de Inoã

Data: 20/09 (sábado)

Horário: 8h às 14h

Locais: USF Inoã 1, Inoã 2, Chácara de Inoã, Carlos Alberto Soares de Freitas (MCMV), São José 1, São José 2 e Santa Paula.

Ações: consultas multiprofissionais, vacinação, curativos, testes rápidos para IST, dispensação de medicamentos, dentre outros.