Idosa é presa com 11 mil pinos do cocaína escondidos no porta-malas de carro

Mulher de 60 anos saiu com a droga do Complexo do Alemão e seguia para a Região dos Lagos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 17 de setembro de 2025 - 19:02
Uma idosa de 60 anos foi presa, nesta quarta-feira (16), enquanto transportava cerca de 11 mil pinos de cocaína dentro do porta-malas de um carro, na Zona Norte do Rio de Janeiro. 

De acordo com a Polícia Militar, a mulher saiu com a droga do Complexo do Alemão e seguia para a cidade de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. A motorista foi parada pela PM na altura do bairro de Inhaúma.

Durante a revista, os agentes encontraram quatro sacos de lixo no porta-malas, neles estavam os pinos de cocaína, avaliados em mais de R$ 100 mil, segundo a corporação. 

O caso foi registrado na 44ª DP (Inhaúma), onde a idosa permaneceu detida. Ela responderá por tráfico de drogas.

