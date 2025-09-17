Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Vereador do PL é expulso do partido após chamar Michelle Bolsonaro de 'quenga'

Parlamentar foi descoberto após uma conversa em grupo do Whatsapp vazar

17 de setembro de 2025 - 15:13
A decisão foi divulgada na noite desta terça-feira (16)

O presidente do PL em Recife, Paulo Muniz, será expulso do partido após chamar a ex-primeira dama de 'quenga', em um grupo de Whatsapp de vereadores da cidade. A decisão foi divulgada na noite desta terça-feira (16).

O parlamentar foi descoberto após a conversa vazar. Na ocasião, os políticos se manifestavam sobre a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por liderar uma tentativa de golpe de estado. 

Após vereadores de esquerda comemorarem a condenação, Paulo comentou: "Honesto é Lula e sua quenga (sic)".

Na sequência, uma vereadora questionou se Paulo estava se referindo a Michelle Bolsonaro. Muniz respondeu: "É. Duas quengas, tão dominando o mundo".

Michelle é presidente nacional do PL Mulher, mesmo partido de Paulo. Muniz assumiu a chefia do partida na capital pernambucana no mês passado, por decisão de Valdemar Costa Neto. 

Por meio de uma nota, Anderson Ferreira, presidente do partido em Recife, classificou o ataque a Michelle como "inaceitável" e "reprovável". Ele ainda destacou que, diante da "indignação coletiva", a direção nacional e estadual do PL decidiu expulsar Paulo Muniz.

