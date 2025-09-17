Botafogo enfrenta Mirassol em partida adiada pelo Brasileirão

Botafogo e Mirassol se enfrentam em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (17), ás 19:30 da noite, no Estádio Nilton Santos. A partida será disputada três meses depois de ser adiada, devido a participação do Glorioso na Copa do Mundo de Clubes.

O Alvinegro tenta se aproximar do G-4 e deixar o mal momento de lado, para voltar a vencer jogando dentro de casa. O Botafogo chega pressionado pra partida após ser eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil e perder para o São Paulo por 1 a 0, no brasileiro. O foco do clube no ano é se classificar para a Libertadores, caso não consiga, a equipe também estará fora da Copa do Brasil do ano que vem, devido ao mau desempenho no campeonato estadual.

O Alvinegro é o sexto colocado do Brasileiro, com 35 pontos, enquanto o Mirassol, que vem de três vitórias seguidas, está na quarta posição, com 38.

A equipe terá mudanças no time titular devido ausências por lesão de Artur, Arthur Cabral e o goleiro Neto, que não atua mais nessa temporada. Em contrapartida, o time terá os retornos de Barboza, Alex Telles e Marlon Freitas, que não atuaram na última partida. Além deles, Montoro e Santi Rodríguez voltam a ter condições de jogo após passarem por problemas de saúde.

Provável escalação do Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Kaio, Barboza, Alex Telles; Newton (Danilo), Marlon Freitas; Jeffinho, Savarino, Montoro (Santi Rodríguez); Chris Ramos.

Provável escalação do Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo (Gabriel); Negueba, Alesson e Cristian.

