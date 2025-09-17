Pedreiro é internado em hospital após ser baleado em bairro de Araruama

O pedreiro Mauri Salles Silva, de 43 anos, passou por cirurgia na tarde desta quarta-feira(17) no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama. Segundo relato da vítima, ele foi baleado quando seguia para casa no bairro de Tamoios. O projetil atingiu a perna esquerda do pedreiro, ocasionando grande lesão.

Ele passou por exames clinicos e de imagens e foi estabilizado no centro de trauma. A equipe médica não conseguiu realizar a cirurgia ontem pois o paciente estava com a pressão arterial alterada. A equipe da cirurgia vascular realizou um primeiro procedimento hoje, mas o paciente passará por outras cirurgias. Seu estado de saúde é estável.

Leia também:

Suspeito se esconde atrás de colchão, mas acaba preso com comparsas em Maricá

Bolsonaro é diagnosticado com câncer de pele em estágio inicial