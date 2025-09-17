Bolsonaro é diagnosticado com câncer de pele em estágio inicial

Aos 70 anos, Bolsonaro inicia agora uma nova etapa de atenção à saúde - Foto: Divulgação

Aos 70 anos, Bolsonaro inicia agora uma nova etapa de atenção à saúde - Foto: Divulgação

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu, nesta semana, o diagnóstico de carcinoma de células escamosas “in situ”, um tipo de câncer de pele considerado em estágio inicial. O resultado veio após a retirada de oito lesões cutâneas no corpo, das quais duas apresentaram alterações cancerígenas superficiais.

Segundo os médicos, a condição foi identificada precocemente e as lesões já foram removidas. Esse tipo de câncer, quando tratado no início, tem altas chances de cura e baixo risco de complicações mais graves.

Bolsonaro havia sido internado após apresentar sintomas como vômitos, tontura e queda de pressão arterial. Ele recebeu alta hospitalar depois de estabilizar o quadro clínico e seguirá em acompanhamento médico regular.

O diagnóstico reacende a discussão sobre a importância do diagnóstico precoce e dos cuidados com a pele, especialmente em países tropicais como o Brasil, onde a exposição solar é intensa e contínua. Especialistas lembram que mudanças simples, como o uso de protetor solar e visitas periódicas ao dermatologista, podem evitar situações mais graves.

Aos 70 anos, Bolsonaro inicia agora uma nova etapa de atenção à saúde. Embora o quadro seja considerado controlado, o tratamento exige vigilância constante para prevenir novas lesões ou recorrências.