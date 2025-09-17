Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Suspeito se esconde atrás de colchão, mas acaba preso com comparsas em Maricá

Homem invadiu casa de moradora de Itaipuaçu para tentar escapar da Polícia, mas foi capturado; outros dois suspeitos foram presos com ele

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 17 de setembro de 2025 - 16:01
Trio foi levado para a 82ª DP
Trio foi levado para a 82ª DP

Um trio acusado de envolvimento com o tráfico de drogas em Maricá foi preso em flagrante, na noite desta segunda (16), em Itaipuaçu, distrito do município. Segundo a Polícia Militar, um dos acusados invadiu a casa de uma moradora da região, no Parque Vera Cruz, e se escondeu para tentar escapar dos policiais, mas acabou capturado.

Agentes do 12º BPM (Niterói) informaram ter encontrado dois olheiros próximo a um ponto de venda de drogas. Ambos foram detidos, mas o terceiro suspeito, que estava comercializando drogas no local, conseguiu fugir ao perceber a chegada dos policiais. Ele teria invadido um imóvel logo em seguida.

A moradora da casa invadida estava com duas crianças e conseguiu fugir com elas. Ela informou aos policiais que o homem estava escondido atrás de um colchão no imóvel. Os policiais entraram e prenderam o suspeito. Com eles, foram apreendidas centenas de porções de cocaína, crack e maconha, além de um telefone celular e R$ 26 em espécie. O trio foi levado para a 82ª DP (Maricá).

Centenas de porções de cocaína, crack e maconha foram apreendidas
Centenas de porções de cocaína, crack e maconha foram apreendidas

Tags:

itaipuaçu Maricá Tráfico de drogas

