Suspeito se esconde atrás de colchão, mas acaba preso com comparsas em Maricá

Um trio acusado de envolvimento com o tráfico de drogas em Maricá foi preso em flagrante, na noite desta segunda (16), em Itaipuaçu, distrito do município. Segundo a Polícia Militar, um dos acusados invadiu a casa de uma moradora da região, no Parque Vera Cruz, e se escondeu para tentar escapar dos policiais, mas acabou capturado.

Agentes do 12º BPM (Niterói) informaram ter encontrado dois olheiros próximo a um ponto de venda de drogas. Ambos foram detidos, mas o terceiro suspeito, que estava comercializando drogas no local, conseguiu fugir ao perceber a chegada dos policiais. Ele teria invadido um imóvel logo em seguida.

A moradora da casa invadida estava com duas crianças e conseguiu fugir com elas. Ela informou aos policiais que o homem estava escondido atrás de um colchão no imóvel. Os policiais entraram e prenderam o suspeito. Com eles, foram apreendidas centenas de porções de cocaína, crack e maconha, além de um telefone celular e R$ 26 em espécie. O trio foi levado para a 82ª DP (Maricá).