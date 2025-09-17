Empresário é acusado de abusar sexualmente de enteado por seis anos em São Gonçalo

Um empresário gonçalense é investigado pela Polícia Civil por abusar sexualmente do enteado, de 13 anos. Os crimes teriam começado quando o adolescente tinha apenas 7 anos de idade.

O caso foi revelado pela vítima à família na última segunda-feira, dia 8. Desde então, o acusado, que é empresário e tem dois filhos com a mãe do adolescente, desapareceu e não foi localizado.

De acordo com a irmã da vítima, os abusos ocorriam dentro de casa e durante viagens, sempre acompanhados de ameaças e manipulação psicológica. O padrasto também era acusado de administrar drogas disfarçadas de chá ao menino.

A vítima só conseguiu revelar a situação após se reaproximar do pai biológico, já que o acusado teria afastado os filhos do contato com o pai verdadeiro. Com medo, o adolescente temia que a mãe não acreditasse nele, pois o abusador ameaçava dizer que o menino é que pedia e queria os abusos.

A mãe, ao tomar conhecimento dos fatos, deu total apoio ao filho e registrou um boletim de ocorrência na 74ª DP (Alcântara), onde um inquérito foi instaurado para apurar o caso. A polícia informou que diligências estão em andamento, mas não divulgou mais detalhes.

O suspeito, que frequentava uma igreja evangélica em Niterói, onde era visto como uma pessoa de boa índole, não compareceu à delegacia para prestar depoimento no último dia 12. Ele permanece em liberdade, o que causa revolta na família.

A vítima recebe apoio psicológico, mudou de escola e está sob cuidados da família. A irmã do adolescente fez um apelo para que outras vítimas de abuso tenham coragem de denunciar.