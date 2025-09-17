São Gonçalo promove vacinação antirrábica para cães e gatos neste sábado

A primeira etapa da vacinação antirrábica para cães e gatos em São Gonçalo vai acontecer no próximo sábado (20). A segunda etapa será no dia 25 de outubro. A imunização é para os animais com mais de três meses de vida e que não estejam doentes. A expectativa da Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica 2025 é vacinar cerca de 120 mil animais nas duas etapas na cidade. Estarão disponíveis 69 pontos de vacinação na primeira etapa, das 8h às 17h.

Os gonçalenses podem levar os animais em qualquer local para a vacinação, independente do seu endereço. É importante que os cães estejam com coleiras e, no caso dos ferozes, com a focinheira e sempre conduzidos por um adulto para garantir a segurança de todas as pessoas envolvidas. Os gatos devem ser levados em caixas de transporte para evitar fugas e acidentes. Animais doentes, com febre, diarréia ou outras enfermidades não devem ser vacinados, assim como as fêmeas gestantes ou amamentando filhotes.

Os protetores de animais que possuem o Número de Cadastro Municipal (Nucam) podem ligar para (21) 3195-5198, ramal 1008, para a marcação da equipe que fará a imunização dos animais nas residências.

Para os gonçalenses que perderem as datas da campanha, a vacina estará disponível nos Centros de Atendimento Veterinário Municipal (Cavems), no Mutuá e Alcântara, após a segunda etapa, a partir do dia 20 de outubro, sempre de segunda a sexta, das 8h às 16h, sem a necessidade de realizar agendamento ou pegar senhas.

As ações vão contar com cerca de mil funcionários, entre agentes de saúde, agentes de endemias e médicos veterinários integrantes do Departamento de Controle de Zoonoses e Vigilância Sanitária e da Vigilância em Saúde Ambiental, todos ligados à Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo, além de voluntários capacitados.

A raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus, não tem cura e, se não houver prevenção e controle, pode levar à morte. É uma zoonose (doença que pode ser transmitida do animal para o ser humano) e o vírus pode estar presente na saliva de um animal infectado, podendo ser transmitido através de mordida, arranhão ou lambedura. Cães e gatos domésticos, morcegos e outros mamíferos silvestres podem transmitir a doença.

RELAÇÃO DOS PONTOS DE VACINAÇÃO:

1ª ETAPA – 20 de setembro

1 - Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

2 - USF Madre Tereza de Calcutá, Estrela do Norte

3 - USF Getúlio Vargas, Boa Vista

4 - USF Ana Nery, Gradim

5 - USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

6 - USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

7 - USF Armando Leão Ferreira, Morro do Castro

8 - Fundação Rincão do Senhor, Rocha

9 - USF Mutondo II

10 - USF Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra

11 - USF Bento da Cruz, Porto Novo

12 - USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

13 - Escola Municipal Castelo Branco, Boaçu

14 - Escola Municipal Amaral Peixoto, Lindo Parque

15 - Escola Municipal Mário Quintana, Engenho Pequeno

16 - Escola Municipal Maria Amélia Ferreira, Engenho Pequeno

17 - Garagem antiga da Prefeitura (Rua Sá Carvalho, 686, Boaçu)

18 - Instituto Cultural Olavo Bilac, Galo Branco

19 - Colégio Pericar, Rocha

20 - Centro Social da Brasilândia

21 - Escola Municipal Professor Paulo Roberto Macedo Amaral, Colubandê

22 - USF Antonina

23 - UMEI George Savalla Gomes, Santa Catarina

24 - Ciep 438 - Rubens Maurício da Silva Abreu, Galo Branco

25 - Clínica Municipal Gonçalense Barro Vermelho

26 - Associação de Moradores do Zumbi

27 - USF Água Mineral

28 - Associação de Pescadores da Praia das Pedrinhas

29 - USF Bocaiúva Cunha, Gradim

30 - Estacionamento do Supermercado Dom, Colubandê

31 - Shopping Partage, Centro

32 - Capela Nossa Senhora das Graças, Centro

33 - Arena do Gradim

34 - 1ª Igreja Batista Ponte Paraguai, Pita

35 - Escola Municipal Carlos Maia, Porto Velho

36 - Praça do Feijão, Paraíso

37 - Escola Municipal Joaquim Lavoura, Barro Vermelho

38 - Clínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40

39 - Faculdade Paraíso

40 - CIM Helen Keller, Vila Lage

41 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Venda da Cruz

42 - PAM Neves

43 - UBS Robert Koch, Porto da Madama

44 - Associação Esportiva da Covanca

45 - Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

46 - Quiosque do Ronaldo, Itaoca

47 - USF Albert Sabin, Itaoca

48 - Capela Nossa Senhora da Conceição, Porto do Rosa

49 - Igreja Universal do Reino de Deus, Boaçu

50 - 2ª Igreja Batista de Itaúna

51 - USF Alexander Fleming, Boaçu

52 - USF Mahatma Gandhi, Boaçu

53 - Escola Municipal Haroldo Gomes, Itaúna

54 - USF José Bruno Neto, Boa Vista

55 - USF Neuza Goulart Brizola, Palmeiras

56 - USF Dr. David Capistrano, Recanto das Acácias

57 - USF Palmeiras II

58 - USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros

59 - CSU Itaúna

60 - USF Alberto Constantino Farah, Mutuapira

61 - Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Mutuá

62 - Cavem Mutuá

63 - Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

64 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

65 - USF Jardim Catarina

66 - USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

67 - Escola Municipal Irene Barbosa Ornellas, Jardim Catarina

68 - Associação de Moradores Jardim Catarina

69 - USF Santa Luzia