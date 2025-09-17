São Gonçalo promove vacinação antirrábica para cães e gatos neste sábado
Primeira etapa da campanha terá 69 pontos de atendimento
A primeira etapa da vacinação antirrábica para cães e gatos em São Gonçalo vai acontecer no próximo sábado (20). A segunda etapa será no dia 25 de outubro. A imunização é para os animais com mais de três meses de vida e que não estejam doentes. A expectativa da Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica 2025 é vacinar cerca de 120 mil animais nas duas etapas na cidade. Estarão disponíveis 69 pontos de vacinação na primeira etapa, das 8h às 17h.
Os gonçalenses podem levar os animais em qualquer local para a vacinação, independente do seu endereço. É importante que os cães estejam com coleiras e, no caso dos ferozes, com a focinheira e sempre conduzidos por um adulto para garantir a segurança de todas as pessoas envolvidas. Os gatos devem ser levados em caixas de transporte para evitar fugas e acidentes. Animais doentes, com febre, diarréia ou outras enfermidades não devem ser vacinados, assim como as fêmeas gestantes ou amamentando filhotes.
Os protetores de animais que possuem o Número de Cadastro Municipal (Nucam) podem ligar para (21) 3195-5198, ramal 1008, para a marcação da equipe que fará a imunização dos animais nas residências.
Para os gonçalenses que perderem as datas da campanha, a vacina estará disponível nos Centros de Atendimento Veterinário Municipal (Cavems), no Mutuá e Alcântara, após a segunda etapa, a partir do dia 20 de outubro, sempre de segunda a sexta, das 8h às 16h, sem a necessidade de realizar agendamento ou pegar senhas.
As ações vão contar com cerca de mil funcionários, entre agentes de saúde, agentes de endemias e médicos veterinários integrantes do Departamento de Controle de Zoonoses e Vigilância Sanitária e da Vigilância em Saúde Ambiental, todos ligados à Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo, além de voluntários capacitados.
A raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus, não tem cura e, se não houver prevenção e controle, pode levar à morte. É uma zoonose (doença que pode ser transmitida do animal para o ser humano) e o vírus pode estar presente na saliva de um animal infectado, podendo ser transmitido através de mordida, arranhão ou lambedura. Cães e gatos domésticos, morcegos e outros mamíferos silvestres podem transmitir a doença.
RELAÇÃO DOS PONTOS DE VACINAÇÃO:
1ª ETAPA – 20 de setembro
1 - Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto
2 - USF Madre Tereza de Calcutá, Estrela do Norte
3 - USF Getúlio Vargas, Boa Vista
4 - USF Ana Nery, Gradim
5 - USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina
6 - USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo
7 - USF Armando Leão Ferreira, Morro do Castro
8 - Fundação Rincão do Senhor, Rocha
9 - USF Mutondo II
10 - USF Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra
11 - USF Bento da Cruz, Porto Novo
12 - USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno
13 - Escola Municipal Castelo Branco, Boaçu
14 - Escola Municipal Amaral Peixoto, Lindo Parque
15 - Escola Municipal Mário Quintana, Engenho Pequeno
16 - Escola Municipal Maria Amélia Ferreira, Engenho Pequeno
17 - Garagem antiga da Prefeitura (Rua Sá Carvalho, 686, Boaçu)
18 - Instituto Cultural Olavo Bilac, Galo Branco
19 - Colégio Pericar, Rocha
20 - Centro Social da Brasilândia
21 - Escola Municipal Professor Paulo Roberto Macedo Amaral, Colubandê
22 - USF Antonina
23 - UMEI George Savalla Gomes, Santa Catarina
24 - Ciep 438 - Rubens Maurício da Silva Abreu, Galo Branco
25 - Clínica Municipal Gonçalense Barro Vermelho
26 - Associação de Moradores do Zumbi
27 - USF Água Mineral
28 - Associação de Pescadores da Praia das Pedrinhas
29 - USF Bocaiúva Cunha, Gradim
30 - Estacionamento do Supermercado Dom, Colubandê
31 - Shopping Partage, Centro
32 - Capela Nossa Senhora das Graças, Centro
33 - Arena do Gradim
34 - 1ª Igreja Batista Ponte Paraguai, Pita
35 - Escola Municipal Carlos Maia, Porto Velho
36 - Praça do Feijão, Paraíso
37 - Escola Municipal Joaquim Lavoura, Barro Vermelho
38 - Clínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40
39 - Faculdade Paraíso
40 - CIM Helen Keller, Vila Lage
41 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Venda da Cruz
42 - PAM Neves
43 - UBS Robert Koch, Porto da Madama
44 - Associação Esportiva da Covanca
45 - Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa
46 - Quiosque do Ronaldo, Itaoca
47 - USF Albert Sabin, Itaoca
48 - Capela Nossa Senhora da Conceição, Porto do Rosa
49 - Igreja Universal do Reino de Deus, Boaçu
50 - 2ª Igreja Batista de Itaúna
51 - USF Alexander Fleming, Boaçu
52 - USF Mahatma Gandhi, Boaçu
53 - Escola Municipal Haroldo Gomes, Itaúna
54 - USF José Bruno Neto, Boa Vista
55 - USF Neuza Goulart Brizola, Palmeiras
56 - USF Dr. David Capistrano, Recanto das Acácias
57 - USF Palmeiras II
58 - USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros
59 - CSU Itaúna
60 - USF Alberto Constantino Farah, Mutuapira
61 - Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Mutuá
62 - Cavem Mutuá
63 - Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo
64 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
65 - USF Jardim Catarina
66 - USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina
67 - Escola Municipal Irene Barbosa Ornellas, Jardim Catarina
68 - Associação de Moradores Jardim Catarina
69 - USF Santa Luzia