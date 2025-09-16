PF prende caminhoneiro com cerca de 1 tonelada de maconha e um fuzil na Rodovia Presidente Dutra

A abordagem foi realizada na altura do município de Piraí/RJ, durante uma barreira policial montada pela PF - Foto: Divulgação

A abordagem foi realizada na altura do município de Piraí/RJ, durante uma barreira policial montada pela PF - Foto: Divulgação

No início da noite desta segunda-feira, (15), a Polícia Federal prendeu em flagrante um caminhoneiro que transportava cerca de 960kg de maconha e um fuzil. A droga estava oculta em meio à carga do caminhão, que foi interceptado na Rodovia Presidente Dutra.

A abordagem foi realizada na altura do município de Piraí/RJ, durante uma barreira policial montada pela PF.

Após a localização dos entorpecentes e da arma, o motorista, o caminhão e todo o material apreendido foram levados à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para a lavratura do auto de prisão em flagrante. O preso será, em seguida, encaminhado ao sistema penitenciário estadual, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A ação se insere no contexto dos esforços empreendidos pela Operação Redentor 2, visando a implementação das diretrizes determinadas pelo STF no âmbito da ADPF 635, com foco no aumento dos recursos humanos e materiais empregados no combate à criminalidade violenta no estado do Rio de Janeiro.