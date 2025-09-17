Operação do Governo do Estado conduz 47 pessoas à delegacia e resgata 800 animais silvestres

Investigações da Polícia Civil revelaram que a organização criminosa atuava há décadas no tráfico de animais - Foto: Divulgação

Investigações da Polícia Civil revelaram que a organização criminosa atuava há décadas no tráfico de animais - Foto: Divulgação

A força-tarefa criada pelo Governo do Estado contra o tráfico de animais silvestres, armas e munições conduziu 47 pessoas à delegacia e resgatou 800 animais vítimas de tráfico. Ao longo do dia, a operação integrada entre a Polícia Civil e a Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade contou com apoio da Polícia Militar e do Ministério Público. Esta é a maior ação de combate ao tráfico de animais já realizada no Brasil.

Desde o início desta terça-feira (16/09), as equipes cumpriram 40 mandados de prisão e 270 de busca e apreensão em diversas regiões do estado.

"As ações coordenadas entre órgãos de segurança e ambientais estão gerando resultados concretos na proteção da fauna e na construção de um estado mais seguro. Hoje, conseguimos salvar 800 animais que eram vítimas da ganância de criminosos. Seguiremos combatendo organizações criminosas com inteligência, integração e eficiência", declarou o governador Cláudio Castro.

Investigações da Polícia Civil revelaram que a organização criminosa atuava há décadas no tráfico de animais, sendo a principal responsável pela venda em feiras clandestinas. O grupo também traficava armas e munições para garantir a continuidade das ações delituosas.

Coletiva de imprensa | Foto: Divulgação

Outros núcleos foram identificados, como falsificadores que vendiam anilhas, selos públicos, chips e documentos falsos, usados para mascarar a origem ilícita dos animais, e o núcleo responsável pelo fornecimento de armamento e munições à organização.

"A Polícia Civil atua no combate ao crime organizado em todas as suas vertentes. O tráfico de animais é o quarto maior faturamento do crime organizado no mundo, só perdendo para tráfico de drogas, de armas e de pessoas. São bilhões de reais e bilhões de dólares envolvidos nessa prática criminosa. Hoje demos uma resposta dura à organização e não vamos parar por aqui", disse o secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, o delegado Felipe Curi.

Resgate dos animais

Na Cidade da Polícia, foi montada uma base para receber os animais resgatados. No local, eles tiveram atendimento médico-veterinário e foram avaliados por peritos criminais. Os animais estão sendo encaminhados a centros de triagem para garantir sua reintrodução à natureza.

"Cada animal resgatado representa a preservação de nossa biodiversidade. Agora, o trabalho de cuidado e reabilitação é fundamental. Vamos seguir firmes no combate ao tráfico de animais", afirmou o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.