Paulinho volta a jogar após quase dois meses e busca espaço no Vasco de Diniz

O meia Paulinho voltou a ter chance no Vasco no duelo contra o Ceará, no último domingo (14). Quase dois meses sem entrar em campo, o jogador recebeu uma oportunidade no fim do jogo, quando Diniz estava sem quatro volantes à disposição.

O Vasco não pôde contar com Hugo Moura, Jair, Tchê Tchê e Thiago Mendes na partida contra o Ceará. Paulinho entrou no fim do segundo tempo, depois que a equipe já estava na frente no placar, atuando com um a mais.

O time, naquele momento, estava sendo formado por Nuno Moreira e Coutinho de volantes. Sem Barros e Cocão, substituídos ao longo do jogo, Diniz optou por Oliveira e Paulinho no meio de campo para reforçar a marcação.

Aos 28 anos, Paulinho vinha sendo pouco utilizado pela comissão técnica do atual comandante vascaíno. Ele não atuou durante o mês de agosto inteiro e, em julho, jogou apenas por 18 minutos, considerando as duas únicas partidas em que atuou: no segundo tempo dos duelos contra o Del Valle, pela Sul-Americana.

O meia chegou ao clube em 2023, quando a equipe encontrava-se afundada na zona de rebaixamento, e causou impacto imediato no time então comandado por Ramón Díaz. Em 2024, logo no segundo jogo em que atuou na temporada, Paulinho rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho no empate com o Bangu e ficou praticamente 10 meses sem poder atuar. Voltou a ser relacionado apenas na reta final do Brasileirão, numa partida contra o Atlético-GO, pela 36ª rodada.