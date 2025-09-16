Homem morto a tiros em Itaboraí estava se mudando por medo da criminalidade na região

Morto a tiros no terreno onde construía um imóvel em Santo Antônio, Itaboraí, o comerciante André Roberto Kos Balbi estava de mudança para o bairro justamente para fugir da criminalidade em Visconde de Itaboraí, onde morava com a esposa e os filhos. O homem de 51 anos foi baleado nesta segunda (15) durante uma tentativa de assalto. Ele morreu no local. O corpo foi sepultado na tarde desta terça (16) no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco, em São Gonçalo.

Familiares do comerciante estavam bastante emocionados durante o velório; André é o terceiro de sua família a ser morto a tiros. Há mais de duas décadas, seu pai foi assassinado e, em outra ocasião, sua irmã foi vítima de feminicídio. “Para a gente da família é uma tristeza enorme. Ele era um cara totalmente dedicado à família, um homem bom, trabalhador”, lamentou Fátima Kos, prima de André.

Dono de uma mercearia em Visconde, a vítima estava finalizando a obra da casa nova em Santo Antônio, próximo à Manilha, onde iria morar com a esposa, a filha, de 20 anos, e o filho caçula, de 18. De acordo com o relato da família, ele estava ajudando dois pedreiros na obra quando um único homem armado chegou em uma motocicleta ao local. O criminoso abordou apenas André e, após o disparo, levou apenas o celular dele, deixando outros pertences para trás.

“Não levou moto, não levou dinheiro, não levou carteira, não levou a bolsa dele… Segundo os pedreiros, a arma chegou a falhar antes do disparo, mas o cara atirou de novo mesmo assim e fugiu”, conta Patrícia Kos, outra prima da vítima. O comerciante foi baleado no abdômen e morreu antes da chegada dos policiais do 35º BPM (Itaboraí).

Entre os colegas presentes no velório nesta terça (16) estavam amigos da igreja onde André trabalhava. Ele era membro da Igreja Evangélica Conquistando Vidas, onde era professor de escola bíblica.

“Ele estava há um ano com a gente e, nesse pouco tempo, vimos como era um excelente homem. Era um ajudador; trabalhava e ajudava a igreja em tudo que fosse preciso. Qualquer coisa que precisasse ser feita ele se colocava para fazer. Não podia ver alguém necessitado chegando que mobilizava para doar uma cesta básica, ajudar. Vai deixar uma saudade e um legado lindo”, conta a Pastora Andrea Cardoso.

No último final de semana, André viajou para Iguaba, na Região dos Lagos, para pregar em uma Assembleia de Deus na região. Sua última pregação foi sobre “descansar em Deus”, segundo a família. “Era um homem de Deus. Ele chegou a dizer uma vez: ‘só saio dessa igreja quando Jesus me levar’”, contou a Pastora Lúcia Helena.

O caso foi levado para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI). A unidade registrou o caso e está investigando a autoria do disparo. Ainda não há informações sobre possíveis suspeitos.